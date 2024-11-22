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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Fenerahçe'nin Talisca için gözden çıkardığı para ortaya çıktı! Dev transferde sıcak gelişme...
Giriş Tarihi: 22.11.2024 21:34 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 21:34

SON DAKİKA HABERİ: Fenerahçe'nin Talisca için gözden çıkardığı para ortaya çıktı! Dev transferde sıcak gelişme...

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Süper Lig'de 2.sırada bulunan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Sarı Lacivertlilerde gündemin bir numaralı gündem maddesi ise Anderson TaliscaAli Koç ve yönetimi, Brezilyalı oyuncuyu bonservisiyle transfer etmek için görüşmelerini sürdürürken, gözden çıkarılacak bonservis bedeli de belli oldu. İşte haberin detayları…

SON DAKİKA HABERİ: Fenerahçe’nin Talisca için gözden çıkardığı para ortaya çıktı! Dev transferde sıcak gelişme...

Fenerbahçe, ocak ayı transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı Lacivertliler, hücum bölgesine takviye yaparak teknik direktör Jose Mourinho'nun elini rahatlatmayı hedefliyor.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerahçe’nin Talisca için gözden çıkardığı para ortaya çıktı! Dev transferde sıcak gelişme...

Bu doğrultuda Kanarya'da ana hedef ise Al Nassr formasını terleten Anderson Talisca

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SON DAKİKA HABERİ: Fenerahçe’nin Talisca için gözden çıkardığı para ortaya çıktı! Dev transferde sıcak gelişme...

Fenerbahçe, Talisca'yı bir numaralı gündem maddesi yaparak transferini bitirme adına çalışmalara hız verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerahçe’nin Talisca için gözden çıkardığı para ortaya çıktı! Dev transferde sıcak gelişme...

Fenerbahçe'de yetkililer, bütün önceliğini bu transfere vererek Başkan Ali Koç'un talimatıyla Al Nassr Külübü ve oyuncuyla iletişime geçmeye başladı.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerahçe’nin Talisca için gözden çıkardığı para ortaya çıktı! Dev transferde sıcak gelişme...

SIKI PAZARLIK SÜRÜYOR

Hem oyuncunun yüksek maaşı hem de kulübünün istediği bonservis ücreti üzerinden çok ciddi sıkı pazarlıklar yapılıyor.

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