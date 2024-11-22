Giriş Tarihi: 22.11.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024
21:34
SON DAKİKA HABERİ: Fenerahçe'nin Talisca için gözden çıkardığı para ortaya çıktı! Dev transferde sıcak gelişme...
SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Süper Lig'de 2.sırada bulunan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Sarı Lacivertlilerde gündemin bir numaralı gündem maddesi ise Anderson Talisca… Ali Koç ve yönetimi, Brezilyalı oyuncuyu bonservisiyle transfer etmek için görüşmelerini sürdürürken, gözden çıkarılacak bonservis bedeli de belli oldu. İşte haberin detayları…