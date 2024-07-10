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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İşte sözleşme detayları...
Giriş Tarihi: 10.07.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 15:59

Son dakika haberi: Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İşte sözleşme detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde büyük oynuyor. Birçok yıldız isimle ilgilenen Kanarya, ilk yıldız transferini yaptı. İşte anlaşma sağlanan isim ve sözleşme detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İşte sözleşme detayları...

Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İşte sözleşme detayları...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde büyük oynuyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İşte sözleşme detayları...

Birçok yıldız isimle ilgilenen Kanarya, ilk yıldız transferini yaptı. İşte anlaşma sağlanan isim ve sözleşme detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İşte sözleşme detayları...

Gelecek sezon için hazırlıkları Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İşte sözleşme detayları...

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası takımın başına getirilen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetiminde şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.

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