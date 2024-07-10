Giriş Tarihi: 10.07.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
15:59
Son dakika haberi: Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İşte sözleşme detayları...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde büyük oynuyor. Birçok yıldız isimle ilgilenen Kanarya, ilk yıldız transferini yaptı. İşte anlaşma sağlanan isim ve sözleşme detaylar...