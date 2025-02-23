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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesi çok konuşulacak sözler: “F.Bahçe'nin TFF'yi yönettiği belgelendi…”
Giriş Tarihi: 23.02.2025 10:21 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 10:24

Son dakika haberi: FenerbahçeGalatasaray derbisi öncesi çok konuşulacak sözler: “F.Bahçe'nin TFF'yi yönettiği belgelendi…”

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25.haftası sezonun en önemli maçına sahne olacak. Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta konuk edecek. Mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. SABAH Spor'un usta kalemleri Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, dev maç öncesi iki takımı ve derbi gündemini değerlendirdi. Derbiye atanan yabancı hakem konusunda sert sözler geldi. İşte flaş haberin detayları...

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Son dakika haberi: Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesi çok konuşulacak sözler: F.Bahçe’nin TFF’yi yönettiği belgelendi…

Süper Lig'in şampiyonluğa oynayan iki güçlü ekibi Galatasaray ve Fenerbahçe, 24 Şubat Pazartesi günü dev bir derbiye çıkacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesi çok konuşulacak sözler: F.Bahçe’nin TFF’yi yönettiği belgelendi…

RAMS Park'ta dolu tribünler önünde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Derbiyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesi çok konuşulacak sözler: F.Bahçe’nin TFF’yi yönettiği belgelendi…

Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesi çok konuşulacak sözler: F.Bahçe’nin TFF’yi yönettiği belgelendi…

Sarı-kırmızılılar, 63 puanla zirvede yer alırken, sarı-lacivertliler ise 57 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesi çok konuşulacak sözler: F.Bahçe’nin TFF’yi yönettiği belgelendi…

SABAH Spor'un usta yazarları Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, dev derbiyi masaya yatırdı. İşte yazarların değerlendirmeleri...

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