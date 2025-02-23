Giriş Tarihi: 23.02.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
10:24
Son dakika haberi: Fenerbahçe – Galatasaray derbisi öncesi çok konuşulacak sözler: “F.Bahçe'nin TFF'yi yönettiği belgelendi…”
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25.haftası sezonun en önemli maçına sahne olacak. Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta konuk edecek. Mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. SABAH Spor'un usta kalemleri Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, dev maç öncesi iki takımı ve derbi gündemini değerlendirdi. Derbiye atanan yabancı hakem konusunda sert sözler geldi. İşte flaş haberin detayları...