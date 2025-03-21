Giriş Tarihi: 21.03.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
09:13
Son dakika haberi: Fenerbahçe için sürpriz iddia! Galatasaray'ı yıkmıştı, şimdi Kadıköy yolcusu...
Son dakika haberi: Önce UEFA Avrupa Ligi'ne dramatik şekilde veda eden sonrasında ise ligde Samsunspor'a takılan Fenerbahçe, üst üste yaralar almıştı. Buna karşın sarı-lacivertli yönetim, sezon sonu topla ne olursa olsun Jose Mourinho ile devam etme kararı aldığı belirtilmişti. Buna göre Fenerbahçe yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. Kanarya için sürpriz bir transfer gündeme geldi. İşte detaylar...