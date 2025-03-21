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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe için sürpriz iddia! Galatasaray'ı yıkmıştı, şimdi Kadıköy yolcusu...
Giriş Tarihi: 21.03.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 09:13

Son dakika haberi: Fenerbahçe için sürpriz iddia! Galatasaray'ı yıkmıştı, şimdi Kadıköy yolcusu...

Son dakika haberi: Önce UEFA Avrupa Ligi'ne dramatik şekilde veda eden sonrasında ise ligde Samsunspor'a takılan Fenerbahçe, üst üste yaralar almıştı. Buna karşın sarı-lacivertli yönetim, sezon sonu topla ne olursa olsun Jose Mourinho ile devam etme kararı aldığı belirtilmişti. Buna göre Fenerbahçe yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. Kanarya için sürpriz bir transfer gündeme geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe için sürpriz iddia! Galatasaray’ı yıkmıştı, şimdi Kadıköy yolcusu...

Avrupa ve Süper Lig'de üst üste yaşadığı hayal kırıklıklarıyla mili araya giren Fenerbahçe'de, çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe için sürpriz iddia! Galatasaray’ı yıkmıştı, şimdi Kadıköy yolcusu...

Sezonun geri kalanında puan kaybına tahammülü olan sarı-lacivertliler, 2 Nisan'da oynanacak Galatasaray derbisini ise mutlaka kazanmak istiyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe için sürpriz iddia! Galatasaray’ı yıkmıştı, şimdi Kadıköy yolcusu...

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda sonuçlara bakmaksızın, Portekizli teknik adam ile yola devam etmeyi düşünüyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe için sürpriz iddia! Galatasaray’ı yıkmıştı, şimdi Kadıköy yolcusu...

Yeni sezon içinde bir yandan çalışmalarını başlatan Kanarya'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe için sürpriz iddia! Galatasaray’ı yıkmıştı, şimdi Kadıköy yolcusu...

MAXIMIN YERİNE YENİ FRANSIZ

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, bonservisi Lille'de bulunan 22 yaşındaki Alan Virginius ile ilgileniyor.