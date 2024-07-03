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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Akıllara Zaha geldi...
Giriş Tarihi: 03.07.2024 19:14 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 19:14

Son dakika haberi: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Akıllara Zaha geldi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılardan bomba bir transfer hamlesi geldi. Cimbom, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız oyuncu için devreye geldi. Bu transfer hamlesi sonrası akıllara Zaha çalımı geldi. İşte o isim ve tüm detaylar...

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Son dakika haberi: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Akıllara Zaha geldi...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Akıllara Zaha geldi...

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılardan bomba bir transfer hamlesi geldi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Akıllara Zaha geldi...

Cimbom, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız oyuncu için devreye geldi. Bu transfer hamlesi sonrası akıllara Zaha çalımı geldi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Akıllara Zaha geldi...

"ZANIOLO ATALANTA'YA TRANSFER OLDU"

La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre İtalyan yıldız gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Atalanta'ya transfer oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Akıllara Zaha geldi...

Habere göre İtalyan ekibi bu transfer için Cimbom'a 3 milyon Euro kiralama ücreti ödeyecek.

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