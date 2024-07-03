Giriş Tarihi: 03.07.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
19:14
Son dakika haberi: Fenerbahçe istedi, Galatasaray alıyor! Akıllara Zaha geldi...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılardan bomba bir transfer hamlesi geldi. Cimbom, Fenerbahçe'nin de istediği yıldız oyuncu için devreye geldi. Bu transfer hamlesi sonrası akıllara Zaha çalımı geldi. İşte o isim ve tüm detaylar...