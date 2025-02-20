Giriş Tarihi: 20.02.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
17:33
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı! İşte Cengiz Ünder'in yeni takımı...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam deplasmanda Anderlecht ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, ilk maçta Belçika ekibini 3-0 mağlup etti. Kritik maçta tur için büyük bir avantajı olan Kanarya'da karşılaşma öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. MLS ekibi, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...