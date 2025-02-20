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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı! İşte Cengiz Ünder'in yeni takımı...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 17:32 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:33

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı! İşte Cengiz Ünder'in yeni takımı...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam deplasmanda Anderlecht ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, ilk maçta Belçika ekibini 3-0 mağlup etti. Kritik maçta tur için büyük bir avantajı olan Kanarya'da karşılaşma öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. MLS ekibi, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder'i kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık açıklandı! İşte Cengiz Ünder’in yeni takımı...

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam deplasmanda Anderlecht ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yaşandı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık açıklandı! İşte Cengiz Ünder’in yeni takımı...

24 Şubat Pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, odağını Anderlecht ile oynayacağı maça vermiş durumda.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık açıklandı! İşte Cengiz Ünder’in yeni takımı...

İlk maçta 3-0 galip gelen Mourinho'nun öğrencileri, elindeki avantajı koruyarak adını son 16 turuna yazdırmak istiyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık açıklandı! İşte Cengiz Ünder’in yeni takımı...

Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'de sıcak bir ayrılık yaşandı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık açıklandı! İşte Cengiz Ünder’in yeni takımı...

CENGİZ ÜNDER'İN YENİ TAKIMI

Los Angeles FC, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

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