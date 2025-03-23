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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık için tek şart! Yıldız ismin kaderi buna bağlı...
Giriş Tarihi: 23.03.2025 18:16 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 18:16

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık için tek şart! Yıldız ismin kaderi buna bağlı...

Son dakika haberi: Süper Lig'de son olarak Samsunspor maçında puan kaybeden ve lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda yara aldı. Sarı-lacivertli takımda, yıldız futbolcular Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ederken, Sebastian Szymanski için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun geleceği için tek şart ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık için tek şart! Yıldız ismin kaderi buna bağlı...

Süper Lig'de maç eksiğiyle Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık için tek şart! Yıldız ismin kaderi buna bağlı...
HEDEF ŞAMPİYONLUK VE KUPA
Galatasaray'ın maç eksiğiyle 9 puan gerisinde bulunan Kanarya, Avrupa'ya veda etmesinin ardından odağını lige ve kupaya çevirdi.
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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık için tek şart! Yıldız ismin kaderi buna bağlı...
KUPADA RAKİP G.SARAY
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile eşleşen sarı-lacivertli takımda çalışmalar devam tüm hızıyla devam ederken, dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.
Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık için tek şart! Yıldız ismin kaderi buna bağlı...
İTALYANLAR İSTİYOR!
Milan ve Napoli, Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak istiyor.
Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık için tek şart! Yıldız ismin kaderi buna bağlı...

2023 yılında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen yıldız oyuncu gösterdiği performansla yeniden dikkat çekmeye başladı.