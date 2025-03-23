Giriş Tarihi: 23.03.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025
18:16
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık için tek şart! Yıldız ismin kaderi buna bağlı...
Son dakika haberi: Süper Lig'de son olarak Samsunspor maçında puan kaybeden ve lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda yara aldı. Sarı-lacivertli takımda, yıldız futbolcular Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ederken, Sebastian Szymanski için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun geleceği için tek şart ortaya çıktı. İşte detaylar...