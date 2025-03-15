Giriş Tarihi: 15.03.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025
19:00
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Dusan Tadic'in anlaştığı takım...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a penaltılar sonucunda elenerek veda etti. Sarı-lacivertli takımın rövanş maçındaki iyi performansı takdir toplarken, penaltıda hata yapan oyuncular ise eleştiriden nasibini aldı. Eleştirilen isimlerin başında gelen Dusan Tadic için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...