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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Dusan Tadic'in anlaştığı takım...
Giriş Tarihi: 15.03.2025 18:57 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 19:00

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ayrılık! İşte Dusan Tadic'in anlaştığı takım...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a penaltılar sonucunda elenerek veda etti. Sarı-lacivertli takımın rövanş maçındaki iyi performansı takdir toplarken, penaltıda hata yapan oyuncular ise eleştiriden nasibini aldı. Eleştirilen isimlerin başında gelen Dusan Tadic için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık! İşte Dusan Tadic’in anlaştığı takım...

Fenerbahçe'de son dönemde performansı eleştirilen Dusan Tadic için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık! İşte Dusan Tadic’in anlaştığı takım...

AVRUPA'YA VEDA ETTİLER!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile eşleşmişti. Sarı-lacivertli takım ilk maçı 3-1 kaybetti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık! İşte Dusan Tadic’in anlaştığı takım...

İkinci maçta çok iyi bir performans gösteren Kanarya, karşılaşmayı 2-0 kazandı ve maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda da skor değişmeyince turu geçen takımı penaltılar belirledi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık! İşte Dusan Tadic’in anlaştığı takım...

Penaltı atışlarında Rangers, temsilcimiz Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti ve çeyrek finale çıktı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de ayrılık! İşte Dusan Tadic’in anlaştığı takım...

BAZI İSİMLER ELEŞTİRİLDİ!

Fenerbahçe'de oyuna sonradan giren Mert Hakan Yandaş ve Dusan Tadic kaçırdıkları penaltılar sonrası eleştiri oklarının hedefi haline geldiler.