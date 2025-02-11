Giriş Tarihi: 11.02.2025 01:33
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
06:27
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık kapıda! İşte yeni adresi...
Son dakika haberi: Ara transfer döneminde kadrosuna dört transfer takviyesi yapan Fenerbahçe son hamlesini Ognjen Mimovic ile yapmıştı. Genç yıldız adayıyla 4.5 yıllık sözleşme yapan sarı-lacivertliler planan Maximin ayrılığının gerçekleşmemesi sonrası Sırp sağ beki listeye yazmama kararı almıştı. Buna sezon sonuna kadar takımdan gönderilmesi planan futbolcunun yeni adresi belli oldu. İşte sıcak gelişmenin detayları...