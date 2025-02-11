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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık kapıda! İşte yeni adresi...
Giriş Tarihi: 11.02.2025 01:33 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 06:27

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de beklenen ayrılık kapıda! İşte yeni adresi...

Son dakika haberi: Ara transfer döneminde kadrosuna dört transfer takviyesi yapan Fenerbahçe son hamlesini Ognjen Mimovic ile yapmıştı. Genç yıldız adayıyla 4.5 yıllık sözleşme yapan sarı-lacivertliler planan Maximin ayrılığının gerçekleşmemesi sonrası Sırp sağ beki listeye yazmama kararı almıştı. Buna sezon sonuna kadar takımdan gönderilmesi planan futbolcunun yeni adresi belli oldu. İşte sıcak gelişmenin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de beklenen ayrılık kapıda! İşte yeni adresi...

Devre arası transfer dönemine hızlı girip kadrosuna 4 transfer takviyesi yapan Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de beklenen ayrılık kapıda! İşte yeni adresi...

Sarı-lacivertliler, Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro'ya transfer ettiği Ognjen Mimovic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de beklenen ayrılık kapıda! İşte yeni adresi...

Yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya yazılmayan futbolcunun yeni adresi belli oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de beklenen ayrılık kapıda! İşte yeni adresi...

RUSYA YOLCUSU

Sports digitale'nin haberine göre genç sağ bek Rus ekiplerinden Zenit'e transfer olacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de beklenen ayrılık kapıda! İşte yeni adresi...

Fenerbahçe, Zenit ile bu transfer için prensip anlaşmasına vardı.

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