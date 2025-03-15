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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de bomba transfer gelişmesi! Şaşırtan takas teklifi...
Giriş Tarihi: 15.03.2025 14:57 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 15:32

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de bomba transfer gelişmesi! Şaşırtan takas teklifi...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarda kaybederek Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe, yeniden lige odaklandı. Evinde Samsunpor'u ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, milli ara öncesi hata yapmak istemiyor. Fenerbahçe'de bir yandan ise bomba bir transfer gelişmesi yaşandı. Kanarya'nın genç yıldızı için sürpriz bir takas teklifi yapıldı. İşte transfer iddiasının detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de bomba transfer gelişmesi! Şaşırtan takas teklifi...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda, Rangers'a penaltılarda mağlup olan Fenerbahçe avrupa defterini kapatmıştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de bomba transfer gelişmesi! Şaşırtan takas teklifi...

Jose Mourinho ve öğrencileri sezonun kalan bölümünde, Süper Lig'e ve Ziraat Türkiye Kupası'na odaklandı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de bomba transfer gelişmesi! Şaşırtan takas teklifi...

28. haftada Samsunpor'u konuk edecek olan Kanarya, milli araya galibiyetle girmek istiyor. Öte yandan Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de bomba transfer gelişmesi! Şaşırtan takas teklifi...

YUSUF AKÇİÇEK'İN TALİPLERİ ARTIYOR

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de bomba transfer gelişmesi! Şaşırtan takas teklifi...

19 yaşındaki savunmacıyı Anderlecht ve Rangers eşleşmelerinde, dev ekiplerin scoutları tribünden izlemişti.