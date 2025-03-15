Giriş Tarihi: 15.03.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025
15:32
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de bomba transfer gelişmesi! Şaşırtan takas teklifi...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a penaltılarda kaybederek Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe, yeniden lige odaklandı. Evinde Samsunpor'u ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, milli ara öncesi hata yapmak istemiyor. Fenerbahçe'de bir yandan ise bomba bir transfer gelişmesi yaşandı. Kanarya'nın genç yıldızı için sürpriz bir takas teklifi yapıldı. İşte transfer iddiasının detayları...