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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de böyle prim görülmedi! Yönetim derbi için gözünü kararttı...
Giriş Tarihi: 23.02.2025 07:49 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 07:49

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de böyle prim görülmedi! Yönetim derbi için gözünü kararttı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de flaş bir karar alındı. Sarı-lacivertli yönetim, takımı motive etmek için gözünü kararttı. Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray'ı yenmeleri halinde dev bir primi ceplerine koyacak. İşte sarı lacivertli yönetimin belirlediği o dev rakam...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de böyle prim görülmedi! Yönetim derbi için gözünü kararttı...

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe'de flaş bir karar alındı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de böyle prim görülmedi! Yönetim derbi için gözünü kararttı...

Sarı-lacivertli takım, ligin 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de böyle prim görülmedi! Yönetim derbi için gözünü kararttı...

Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eleyerek derbiye moralli bir şekilde gidecek olan Kanarya, ezeli rakibini mağlup ederek puan farkını 3'e indirmeye çalışacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de böyle prim görülmedi! Yönetim derbi için gözünü kararttı...

DERBİ HAVASINA GİRDİ

Fenerbahçe teknik heyeti, futbolcuları ve yönetimi ile derbi havasına şimdiden girdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de böyle prim görülmedi! Yönetim derbi için gözünü kararttı...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan sarı-lacivertlilerde moraller yüksekken son haftalarda oynanan iyi futbol da oyuncuları pozitif yönde etkiledi.

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