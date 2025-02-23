Giriş Tarihi: 23.02.2025 07:49
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
07:49
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de böyle prim görülmedi! Yönetim derbi için gözünü kararttı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de flaş bir karar alındı. Sarı-lacivertli yönetim, takımı motive etmek için gözünü kararttı. Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaray'ı yenmeleri halinde dev bir primi ceplerine koyacak. İşte sarı lacivertli yönetimin belirlediği o dev rakam...