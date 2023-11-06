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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de büyük hata sonrası şok ayrılık! Yerine gelecek isim...
Giriş Tarihi: 06.11.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 09:59

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de büyük hata sonrası şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Taraftarı önünde ligde Trabzonspor'a 26 yıl sonra kaybeden ve 19'da 19'luk galibiyet serisi son bulan sarı lacivertlilerde birçok oyuncunun performansı eleştirilmişti. Gelen tepkiler sonrası teknik direktör İsmail Kartal, yıldız oyuncunun biletini kesti. Oyuncuyla devre arasında yolların ayrılması beklenirken, yerine gelecek isim de belli oldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de büyük hata sonrası şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de büyük hata sonrası şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

Taraftarı önünde ligde Trabzonspor'a 26 yıl sonra kaybeden ve 19'da 19'luk galibiyet serisi son bulan sarı lacivertlilerde birçok oyuncunun performansı eleştirilmişti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de büyük hata sonrası şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

Gelen tepkiler sonrası teknik direktör İsmail Kartal, yıldız oyuncunun biletini kesti. Oyuncuyla devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de büyük hata sonrası şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

Taraftarı önünde ligde Trabzonspor'a 26 yıl sonra kaybeden ve 19'da 19'luk galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Fred'in takım içinde vazgeçilmez oyuncular olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de büyük hata sonrası şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

Stoperde yerlerine forma giyen Samet Akaydın ile Jayden Oosterwolde bireysel hatalarıyla saç baş yoldurttu.

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