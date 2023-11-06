Giriş Tarihi: 06.11.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 09:59

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de büyük hata sonrası şok ayrılık! Yerine gelecek isim...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Taraftarı önünde ligde Trabzonspor'a 26 yıl sonra kaybeden ve 19'da 19'luk galibiyet serisi son bulan sarı lacivertlilerde birçok oyuncunun performansı eleştirilmişti. Gelen tepkiler sonrası teknik direktör İsmail Kartal, yıldız oyuncunun biletini kesti. Oyuncuyla devre arasında yolların ayrılması beklenirken, yerine gelecek isim de belli oldu. İşte o isim ve tüm detaylar...