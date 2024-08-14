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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! Tam 12 ayrılık birden...
Giriş Tarihi: 14.08.2024 17:09 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 17:09

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! Tam 12 ayrılık birden...

Son dakika Fenerbahçe haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenerek morallerin bozulduğu Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarılı olmak için iddialı bir kadro kuran sarı lacivertlilerde şok bir karara imza atıldı. Kalabalık bir kadro olması nedeniyle şikayetçi olan teknik direktör Jose Mourinho, tam 12 isimle yolların ayrılmasını istedi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de büyük şok! Tam 12 ayrılık birden...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında, normal süresini 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de büyük şok! Tam 12 ayrılık birden...

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda rakip kalede pozisyonlar bulsa da bunları değerlendirmeyi başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de büyük şok! Tam 12 ayrılık birden...

İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, oyunun sık sık durmasına karşın topun hakimiyetini elde etti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de büyük şok! Tam 12 ayrılık birden...

İlk yarıya oranla pozisyon bulmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 82. dakikada Bright Osayi-Samuel'in etkili şutunda direği geçemedi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de büyük şok! Tam 12 ayrılık birden...

Baskısını sürdüren Fenerbahçe, 90+1. dakikada Diakite'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmadı ve maç uzatmalara gitti.

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