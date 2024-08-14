Giriş Tarihi: 14.08.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
17:09
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! Tam 12 ayrılık birden...
Son dakika Fenerbahçe haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenerek morallerin bozulduğu Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarılı olmak için iddialı bir kadro kuran sarı lacivertlilerde şok bir karara imza atıldı. Kalabalık bir kadro olması nedeniyle şikayetçi olan teknik direktör Jose Mourinho, tam 12 isimle yolların ayrılmasını istedi. İşte o isimler ve tüm detaylar...