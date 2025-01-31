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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılığı duyurdular! Mourinho onu transfer etmişti...
Giriş Tarihi: 31.01.2025 23:46 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 23:46

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılığı duyurdular! Mourinho onu transfer etmişti...

Son dakika haberi: Ara transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Bir yandan kadrosunu güçlendirmeye çalışan sarı-lacivertliler 4 transfer hamlesi yaparak bu döneme damga vurmuştu. Öte yandan bu kez Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşanabilir. Son dönemde adı transfer dedikodularında geçen yıldız futbolcu için İtalyan ekibi devreye girdi. İşte flaş gelişmenin detayları.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de flaş ayrılığı duyurdular! Mourinho onu transfer etmişti...

Ara transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de flaş ayrılığı duyurdular! Mourinho onu transfer etmişti...

Kadrosunu güçlendirmek adına 4 transfer hamlesi yapan sarı-lacivertlilerde bu kez bir ayrılık yaşanabilir.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de flaş ayrılığı duyurdular! Mourinho onu transfer etmişti...

NAPOLI, AL-AHLI İLE EL SIKIŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Allan Saint-Maximin için kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de flaş ayrılığı duyurdular! Mourinho onu transfer etmişti...

İtalyan devi yarım sezonluk kiralama bedeli olarak Suudi ekibine 4 milyon euro ödeyecek.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de flaş ayrılığı duyurdular! Mourinho onu transfer etmişti...

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Buna göre transferin resmiyet kazanması için Fenerbahçe'nin Fransız yıldızın sözleşmesini feshetmesi ya da Napoli'nin bu transferde başka bir yol izlemesi gerekeceği öne sürüldü.

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