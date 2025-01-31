Giriş Tarihi: 31.01.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
23:46
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de flaş ayrılığı duyurdular! Mourinho onu transfer etmişti...
Son dakika haberi: Ara transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Bir yandan kadrosunu güçlendirmeye çalışan sarı-lacivertliler 4 transfer hamlesi yaparak bu döneme damga vurmuştu. Öte yandan bu kez Fenerbahçe'de bir ayrılık yaşanabilir. Son dönemde adı transfer dedikodularında geçen yıldız futbolcu için İtalyan ekibi devreye girdi. İşte flaş gelişmenin detayları.