Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Galatasaray alarmı! Mourinho derbi sonrası harekete geçti

BU KEZ KUPADA DERBİ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek. Jose Mourinho'nun öğrencileri, ezeli rakibini mağlup ederek bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Kanarya, aynı zamanda şampiyonluk yolunda psikoloji üstünlüğü ele almak istiyor.