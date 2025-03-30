Giriş Tarihi: 30.03.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025
15:01
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Galatasaray alarmı! Mourinho derbi sonrası harekete geçti
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Bodrum FK'yi 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, Galatasaray'ın Beşiktaş'a kaybetmesinin ardından puan farkını 6'ya indirdi. Bir maçı eksik olan Kanarya'da Jose Mourinho, Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası harekete geçti. Portekizli teknik adam, futbolcularıyla yaptığı toplantıda flaş uyarılarda bulundu. İşte detaylar...