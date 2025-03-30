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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Galatasaray alarmı! Mourinho derbi sonrası harekete geçti
Giriş Tarihi: 30.03.2025 15:01 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 15:01

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Galatasaray alarmı! Mourinho derbi sonrası harekete geçti

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Bodrum FK'yi 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, Galatasaray'ın Beşiktaş'a kaybetmesinin ardından puan farkını 6'ya indirdi. Bir maçı eksik olan Kanarya'da Jose Mourinho, Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası harekete geçti. Portekizli teknik adam, futbolcularıyla yaptığı toplantıda flaş uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Galatasaray alarmı! Mourinho derbi sonrası harekete geçti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile karşılaştı. Kanarya, zorlu deplasmanda rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Galatasaray alarmı! Mourinho derbi sonrası harekete geçti

Sarı-lacivertli takım, aldığı 4 gollü galibiyetle Beşiktaş-Galatasaray maçını beklemeye geçmişti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Galatasaray alarmı! Mourinho derbi sonrası harekete geçti

GALATASARAY KAYBETTİ

Fenerbahçe'nin beklediği senaryo gerçekleşti. Galatasaray, konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Galatasaray alarmı! Mourinho derbi sonrası harekete geçti

Sarı-kırmızılı takımın puan kaybetmesiyle birlikte 1 maçı eksik olan Fenerbahçe, puan farkını 6'ya indirdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Galatasaray alarmı! Mourinho derbi sonrası harekete geçti

BU KEZ KUPADA DERBİ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek. Jose Mourinho'nun öğrencileri, ezeli rakibini mağlup ederek bir üst tura çıkmayı hedefliyor. Kanarya, aynı zamanda şampiyonluk yolunda psikoloji üstünlüğü ele almak istiyor.