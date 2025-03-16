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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Mourinho görüşme odasına! Sarı-lacivertlilerin geleceği şekilleniyor...
Giriş Tarihi: 16.03.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 10:19

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Mourinho görüşme odasına! Sarı-lacivertlilerin geleceği şekilleniyor...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Rangers'a penaltılar sonucu elenen Fenerbahçe elde kalan 2 kupa olasılığının üzerinde duruluyor. Ligde Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de yine sarı-kırmızılılarla eşleşmişti. Kanarya'yı milli ara sonrası zorlu maçlar beklerken, Jose Mourinho planlarını yapıyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcı için yeni bir karar aldığı iddia edildi...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Mourinho görüşme odasına! Sarı-lacivertlilerin geleceği şekilleniyor...

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho için hedeflediği plan ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Mourinho görüşme odasına! Sarı-lacivertlilerin geleceği şekilleniyor...

UEFA Avrupa Ligi'nde İskoç ekibi Rangers'a penaltılarda boyun eğen Fenerbahçe'de tüm gözler Samsunpsor maçına çevrildi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Mourinho görüşme odasına! Sarı-lacivertlilerin geleceği şekilleniyor...

MİLLİ ARA ÖNCESİ 3 PUAN

Mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak isteyen Kanarya, milli ara öncesi hata yapmak istemiyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Mourinho görüşme odasına! Sarı-lacivertlilerin geleceği şekilleniyor...

Teknik direktör Jose Mourinho, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları için kalan haftalarının planlarını kafasında kurguluyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Mourinho görüşme odasına! Sarı-lacivertlilerin geleceği şekilleniyor...

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, Portekizli adam ile bir görüşme yapacağı belirtildi.