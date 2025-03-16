Giriş Tarihi: 16.03.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
10:19
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Mourinho görüşme odasına! Sarı-lacivertlilerin geleceği şekilleniyor...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda Rangers'a penaltılar sonucu elenen Fenerbahçe elde kalan 2 kupa olasılığının üzerinde duruluyor. Ligde Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de yine sarı-kırmızılılarla eşleşmişti. Kanarya'yı milli ara sonrası zorlu maçlar beklerken, Jose Mourinho planlarını yapıyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcı için yeni bir karar aldığı iddia edildi...