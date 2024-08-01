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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de şoke eden gerçek! Jose Mourinho'nun kafası karıştı...
Giriş Tarihi: 01.08.2024 22:09 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 22:26

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de şoke eden gerçek! Jose Mourinho'nun kafası karıştı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transferler yapan sarı lacivertliler, takviyelerini sürdürüyor. Tüm bu gelişmeler devam ederken, şok bir gerçek ortaya çıktı. Jose Mourinho'nun ise bu gerçeğe kara kara düşündüğü belirtildi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de şoke eden gerçek! Jose Mourinho’nun kafası karıştı...

Takımın başına teknik direktör Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, transfer döneminde adından söz ettiren hamlelere imza attı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de şoke eden gerçek! Jose Mourinho’nun kafası karıştı...

Şampiyonlar Ligi'nde Lugano engelini geçen sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda Lille ile kozlarını paylaşacak.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de şoke eden gerçek! Jose Mourinho’nun kafası karıştı...

Trendyol Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala, Portekizli çalıştırıcıyı yabancı sorunu bekliyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de şoke eden gerçek! Jose Mourinho’nun kafası karıştı...

Önümüzdeki sezon 14 olarak kalacak yabancı kontenjanında, takım kadrosu ise 28'e düşürülecek.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de şoke eden gerçek! Jose Mourinho’nun kafası karıştı...

Bu doğrultuda F.Bahçe'nin mevcut kadrosunda ise 18 yabancı oyuncu bulunuyor.

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