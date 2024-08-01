Giriş Tarihi: 01.08.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
22:26
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de şoke eden gerçek! Jose Mourinho'nun kafası karıştı...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transferler yapan sarı lacivertliler, takviyelerini sürdürüyor. Tüm bu gelişmeler devam ederken, şok bir gerçek ortaya çıktı. Jose Mourinho'nun ise bu gerçeğe kara kara düşündüğü belirtildi. İşte tüm detaylar...