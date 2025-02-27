Son dakika haberi: Fenerbahçe’den bomba hamle! Jose Mourinho devlerin elinden alacak...

G.SARAY'IN FİKSTÜRÜ ZOR

Jose Mourinho ve öğrencileri, ligin kalan bölümünde Beşiktaş, Trabzonspor, Samsunspor, Eyüpspor, Göztepe gibi zorlu deplasmanlara gidecek olan Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.