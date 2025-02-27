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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'den bomba hamle! Jose Mourinho devlerin elinden alacak...
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:00 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 10:03

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den bomba hamle! Jose Mourinho devlerin elinden alacak...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan ve beklentilerin altında kalan mücadele 0-0 sona erdi. Sarı-lacivertli takımın, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'da kaldı. Derbi sonrası Fenerbahçe için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den bomba hamle! Jose Mourinho devlerin elinden alacak...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den bomba hamle! Jose Mourinho devlerin elinden alacak...

Herkes tarafından sonucu merakla beklenen mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’den bomba hamle! Jose Mourinho devlerin elinden alacak...

Fenerbahçe'nin derbi sonrası lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'da kaldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den bomba hamle! Jose Mourinho devlerin elinden alacak...

Süper Lig'in ilk devresinde sarı-kırmızılı takıma 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, ikili averajda da rakibinin gerisinde kaldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den bomba hamle! Jose Mourinho devlerin elinden alacak...

G.SARAY'IN FİKSTÜRÜ ZOR

Jose Mourinho ve öğrencileri, ligin kalan bölümünde Beşiktaş, Trabzonspor, Samsunspor, Eyüpspor, Göztepe gibi zorlu deplasmanlara gidecek olan Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

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