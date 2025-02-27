Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
10:03
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den bomba hamle! Jose Mourinho devlerin elinden alacak...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan ve beklentilerin altında kalan mücadele 0-0 sona erdi. Sarı-lacivertli takımın, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'da kaldı. Derbi sonrası Fenerbahçe için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...