Giriş Tarihi: 15.10.2023 18:35
Güncelleme Tarihi: 15.10.2023
18:38
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den çılgın transfer! Guardiola'nın öğrencisi için flaş hamle...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu sezona İsmail Kartal ile müthiş giren Fenerbahçe, güçlü kadrosuyla 16'da 16 yaparak müthiş bir rekora imza attı. Yaptığı yıldız transferlerle adından söz ettiren sarı-lacivertli takım, yeni bir hamle için flaş bir ismi gündemine aldı. Fenerbahçe yönetimi, Manchester City'de forma giyen yıldız futbolcuyla görüşmek için düğmeye bastı. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...