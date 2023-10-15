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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'den çılgın transfer! Guardiola'nın öğrencisi için flaş hamle...
Giriş Tarihi: 15.10.2023 18:35 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 18:38

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den çılgın transfer! Guardiola'nın öğrencisi için flaş hamle...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu sezona İsmail Kartal ile müthiş giren Fenerbahçe, güçlü kadrosuyla 16'da 16 yaparak müthiş bir rekora imza attı. Yaptığı yıldız transferlerle adından söz ettiren sarı-lacivertli takım, yeni bir hamle için flaş bir ismi gündemine aldı. Fenerbahçe yönetimi, Manchester City'de forma giyen yıldız futbolcuyla görüşmek için düğmeye bastı. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den çılgın transfer! Guardiola’nın öğrencisi için flaş hamle...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den çılgın transfer! Guardiola’nın öğrencisi için flaş hamle...

Sarı lacivertliler, bu sezon 16'da 16 yaparak galibiyet serisine devam ederken, yıldız isimler de performanslarıyla adeta göz dolduruyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’den çılgın transfer! Guardiola’nın öğrencisi için flaş hamle...

Ligde liderliğini devam ettiren Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde savunma ve hücumda bambaşka bir çehreye büründü.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den çılgın transfer! Guardiola’nın öğrencisi için flaş hamle...

Avrupa'da da tüm maçlarını kazanan İsmail Kartal ve öğrencileri taraftardan da tam not alıyor. Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çeken Kanarya'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşanıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den çılgın transfer! Guardiola’nın öğrencisi için flaş hamle...

Kadrosunu yıldız oyuncularla dolduran Fenerbahçe yönetimi, Manchester City'de forma giyen yıldız oyuncuyla görüşme yapmak adına harekete geçti. İşte o flaş isim...

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