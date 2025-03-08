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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'den olumsuz tablo! Bireysel hatalar damga vurdu...
Giriş Tarihi: 08.03.2025 07:37 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 07:37

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den olumsuz tablo! Bireysel hatalar damga vurdu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun ilk maçında, evinde İskoç temsilcisi Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Süper Lig'de haftayı BAY geçecek sarı-lacivertliler rövanş maçı için hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Jose Mourinho ilk maçın ardından kötü bir performans sergilediklerini vurgulamıştı. Buna göre Fenerbahçe için olumsuz bir istatistik yansıdı. İşte detaylar...

UĞUR ÇEM
Son dakika haberi: Fenerbahçe’den olumsuz tablo! Bireysel hatalar damga vurdu...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Rangers'a 3-1'lik şok bir yenilgi aldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den olumsuz tablo! Bireysel hatalar damga vurdu...

18 maç sonra kaybeden Jose Mourinho ve öğrencileri, Süper Lig'de haftayı bay geçecek.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’den olumsuz tablo! Bireysel hatalar damga vurdu...

İskoç ekibiyle yapılacak rövanş maçı için hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde olumsuz bir istatistik yansıdı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den olumsuz tablo! Bireysel hatalar damga vurdu...

BİREYSEL HATALARDAN YENİLEN GOLLER

Avrupa'da hem lig hem de eleme aşamasında gole neden olan hatası sebebiyle kalesinde 4 gol gören Kanarya, bu değerde turnuvanın en kötü ikinci takımı oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den olumsuz tablo! Bireysel hatalar damga vurdu...

SZYMANSKI HATAYI ÇİFTLEDİ

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski 2 gol yedirerek başı çekerken Samet Akaydın ile kaleci İrfan Can Eğribayat da 1'er defa bu hatayı gerçekleştirdi.