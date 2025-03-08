Giriş Tarihi: 08.03.2025 07:37
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
07:37
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den olumsuz tablo! Bireysel hatalar damga vurdu...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun ilk maçında, evinde İskoç temsilcisi Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Süper Lig'de haftayı BAY geçecek sarı-lacivertliler rövanş maçı için hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Jose Mourinho ilk maçın ardından kötü bir performans sergilediklerini vurgulamıştı. Buna göre Fenerbahçe için olumsuz bir istatistik yansıdı. İşte detaylar...