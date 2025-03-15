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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Rangers maçı sonrası FLAŞ hamle! UEFA'ya gidiyor...
Giriş Tarihi: 15.03.2025 07:46 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 07:46

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Rangers maçı sonrası FLAŞ hamle! UEFA'ya gidiyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a iki maç sonunda elendi ve turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertli takım, maçın hakemi Espen Eskas'a verdiği hatalı kararlar sebebiyle tepki gösterdi. İyi oyuna rağmen hakemin turun önüne geçtiğini düşünen Kanarya, Norveçli hakem için flaş bir hamleye imza attı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Rangers maçı sonrası FLAŞ hamle! UEFA’ya gidiyor...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a iki maç sonunda elendi ve turnuvaya veda etti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Rangers maçı sonrası FLAŞ hamle! UEFA’ya gidiyor...

Karşılaşmayı yöneten Espen Eskas, verdiği hatalı kararlar sebebiyle temsilcimiz Fenerbahçe'nin tepkisini topladı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Rangers maçı sonrası FLAŞ hamle! UEFA’ya gidiyor...

Sarı-lacivertli takım, turun önüne geçtiğini düşündüğü Norveçli hakem için flaş bir hamleye imza atıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Rangers maçı sonrası FLAŞ hamle! UEFA’ya gidiyor...

PERDE ARKASINDA ADALET VAR!

Antrenman analizlerine göre kadro kuran Jose Mourinho, takımın çalışkanları Mert, Talisca, Szymanski ve Amrabat gibi isimlere formayı verdi. Kanarya, Rangers'a elense de 120 dakikalık mücadele takdir topladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Rangers maçı sonrası FLAŞ hamle! UEFA’ya gidiyor...

Avrupa Ligi'nde 3-1'in rövanşında Rangers'a karşı 2-0'ı yakalayıp maçı uzatmaya götüren ve penaltılarla elenen Fenerbahçe'de moraller bozuldu ancak sergilenen mücadele takdir topladı.