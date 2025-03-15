Giriş Tarihi: 15.03.2025 07:46
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025
07:46
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Rangers maçı sonrası FLAŞ hamle! UEFA'ya gidiyor...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a iki maç sonunda elendi ve turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertli takım, maçın hakemi Espen Eskas'a verdiği hatalı kararlar sebebiyle tepki gösterdi. İyi oyuna rağmen hakemin turun önüne geçtiğini düşünen Kanarya, Norveçli hakem için flaş bir hamleye imza attı. İşte detaylar...