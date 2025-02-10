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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! G.Saray için gündeme gelmişti...
Giriş Tarihi: 10.02.2025 21:54 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 21:54

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! G.Saray için gündeme gelmişti...

Son dakika haberi: Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 ile geçen Fenerbahçe zirve yarışındaki takibini sürdürdü. Ara transfer döneminde ise kadrosuna 4 oyuncu takviyesi yapan sarı-lacivertliler için yeni bir iddia gündeme geldi. Daha önce Dzeko ve Kostic'in transferinde önemli rol oynayan menajer bu kez İtalya'dan başka bir yıldızı getirecek. İşte sürpriz transfer iddiasının detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den sürpriz hamle! G.Saray için gündeme gelmişti...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir iddia gündeme geldi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den sürpriz hamle! G.Saray için gündeme gelmişti...

Ligde son olarak Alanyaspor'u 2-0 ile geçen sarı-lacivertliler zirve takibini sürdürdü.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’den sürpriz hamle! G.Saray için gündeme gelmişti...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht'i evinde konuk edecek Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den sürpriz hamle! G.Saray için gündeme gelmişti...

Sarı-lacivertliler devre arası transfer döneminde Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Mimovic'i ismi kadrosuna kattı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den sürpriz hamle! G.Saray için gündeme gelmişti...

Kanarya için bu kez İtalya'dan başka bir transfer hamlesi gündeme geldi.

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