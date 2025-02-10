Giriş Tarihi: 10.02.2025 21:54
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
21:54
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! G.Saray için gündeme gelmişti...
Son dakika haberi: Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 ile geçen Fenerbahçe zirve yarışındaki takibini sürdürdü. Ara transfer döneminde ise kadrosuna 4 oyuncu takviyesi yapan sarı-lacivertliler için yeni bir iddia gündeme geldi. Daha önce Dzeko ve Kostic'in transferinde önemli rol oynayan menajer bu kez İtalya'dan başka bir yıldızı getirecek. İşte sürpriz transfer iddiasının detayları...