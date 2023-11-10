Giriş Tarihi: 10.11.2023 12:10
Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
12:10
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Beşiktaş'ın eski oyuncusunu alıyor...
Son dakika haberleri: Bu sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin 19 maçlık galibiyet serisi Trabzonspor ile bozulmuştu. Dün de Konferans Ligi'nde deplasmanda Ludogorets'e mağlup olan sarı-lacivertli takım, üst üste ikinci maçını kaybetti. Becao ve Djiku'nun sakatlanmasından savunma hattı kırmızı alarm veren Fenerbahçe'nin stoper transferi için eski Beşiktaşlı oyuncuyu gündemine aldı.