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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Beşiktaş'ın eski oyuncusunu alıyor...
Giriş Tarihi: 10.11.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 12:10

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den transfer hamlesi! Beşiktaş'ın eski oyuncusunu alıyor...

Son dakika haberleri: Bu sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin 19 maçlık galibiyet serisi Trabzonspor ile bozulmuştu. Dün de Konferans Ligi'nde deplasmanda Ludogorets'e mağlup olan sarı-lacivertli takım, üst üste ikinci maçını kaybetti. Becao ve Djiku'nun sakatlanmasından savunma hattı kırmızı alarm veren Fenerbahçe'nin stoper transferi için eski Beşiktaşlı oyuncuyu gündemine aldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den transfer hamlesi! Beşiktaş’ın eski oyuncusunu alıyor...

Bu sezon başında yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe, 19 maçlık galibiyet serisiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den transfer hamlesi! Beşiktaş’ın eski oyuncusunu alıyor...

Fakat geçtiğimiz hafta Kadıköy'de rakibi Trabzonspor'a mağlup olan ve dün de Konferans Ligi'nde Ludogorets'e boyun eğen Kanarya'nın galibiyet serisi sona erdi ve üst üste 2. yenilgisini aldı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’den transfer hamlesi! Beşiktaş’ın eski oyuncusunu alıyor...

SARI-LACİVERTLİLERDE BU SEZON BİR İLK

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde bu sezon ilk kez bir maçta gol atma başarısı gösteremedi. Fenerbahçe 21'inci mücadelesinde rakip fileleri havalandıramadı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den transfer hamlesi! Beşiktaş’ın eski oyuncusunu alıyor...

Ligde 11 maçta 31, Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde 6 maçta 21 gol atan sarı-lacivertli ekip, grup aşamasında ise Ludogorets maçına kadar oynadığı 3 karşılaşmada 8 kez gol sevinci yaşamıştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den transfer hamlesi! Beşiktaş’ın eski oyuncusunu alıyor...

DEPLASMANDA SON 2 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Fenerbahçe, Avrupa'da çıktığı son 2 deplasman karşılaşmasında rakiplerinin gol atmasına engel olamadı. UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'ndeki 3 deplasman maçında üstün performansıyla rakiplerine gol atma izni vermeyen sarı-lacivertliler, bu seriyi grup aşamasına taşıyamadı.

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