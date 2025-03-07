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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'den yeni sezon bombası! Mourinho onu istiyor...
Giriş Tarihi: 07.03.2025 21:53 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 22:16

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den yeni sezon bombası! Mourinho onu istiyor...

Son dakika haberi: 3 kulvarda da yoluna devam eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun ilk maçında evinde Rangers'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, İskoç ekibine 3-1 mağlup oldu. Mourinho ve öğrencileri, ligde hafta sonunun BAY geçilmesi sebebiyle rövanş maçı hazırlıklarına hemen başladı. Öte yandan sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezonun transferleri için şimdiden kolları sıvadı. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki futbolcu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den yeni sezon bombası! Mourinho onu istiyor...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde Rangers'a 3-1 mağlup oldu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den yeni sezon bombası! Mourinho onu istiyor...

Sarı-lacivertliler ligde hafta sonunu BAY geçmesi sebebiyle, İskoçya deplasmanı için hazırlıklarına hemen başladı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’den yeni sezon bombası! Mourinho onu istiyor...

Teknik direktör Jose Mourinho rövanş için planlarını kurgularken, Fenerbahçe cephesinden flaş bir hamle geldi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den yeni sezon bombası! Mourinho onu istiyor...

Yeni sezon için kadro planlamasına şimdiden başlayan yönetim, transfer için kolları sıvadı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den yeni sezon bombası! Mourinho onu istiyor...

TYRICK MITCHELL BOMBASI

Buna göre Fenerbahçe, Crystal Palace forması giyen sol bek oyuncusu Tyrick Mitchell ile ilgileniyor. (Takvim)