Giriş Tarihi: 07.03.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
22:16
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den yeni sezon bombası! Mourinho onu istiyor...
Son dakika haberi: 3 kulvarda da yoluna devam eden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun ilk maçında evinde Rangers'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, İskoç ekibine 3-1 mağlup oldu. Mourinho ve öğrencileri, ligde hafta sonunun BAY geçilmesi sebebiyle rövanş maçı hazırlıklarına hemen başladı. Öte yandan sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezonun transferleri için şimdiden kolları sıvadı. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki futbolcu...