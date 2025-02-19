Giriş Tarihi: 19.02.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
12:56
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den yeni sezona dev hamle! Mourinho o yıldızı istedi...
Son dakika haberi: Üç kulvarda iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi için hazırlıklarını tüm sürdürüyor. Bu sezon ligde şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezonun planlarını da şimdiden yapmaya başladı. İtalyan basını Jose Mourinho'nun yeni sezonda dünya yıldızını kadrosuna görmek istediğini öne sürdü. İşte flaş iddianın detayları...