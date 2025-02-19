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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'den yeni sezona dev hamle! Mourinho o yıldızı istedi...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 12:56 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:56

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den yeni sezona dev hamle! Mourinho o yıldızı istedi...

Son dakika haberi: Üç kulvarda iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi için hazırlıklarını tüm sürdürüyor. Bu sezon ligde şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezonun planlarını da şimdiden yapmaya başladı. İtalyan basını Jose Mourinho'nun yeni sezonda dünya yıldızını kadrosuna görmek istediğini öne sürdü. İşte flaş iddianın detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den yeni sezona dev hamle! Mourinho o yıldızı istedi...

3 kulvarda iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi içni hazırlıklar sürüyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den yeni sezona dev hamle! Mourinho o yıldızı istedi...

Derbiden galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında avantajı lehine çevirmek istiyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’den yeni sezona dev hamle! Mourinho o yıldızı istedi...

Öte yandan Fenerbahçe için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den yeni sezona dev hamle! Mourinho o yıldızı istedi...

VLAHOVIC BOMBASI

Yaş ortalaması yüksek bir kadroya sahip olan Fenerbahçe yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den yeni sezona dev hamle! Mourinho o yıldızı istedi...

Europa Cacio'da yer alan özel habere göre Jose Mourinho, yönetimden Dusan Vlahovic'in yaz döneminde transfer edilmesini istedi.

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