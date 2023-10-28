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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin kasası dolacak! 3 yıldız isim transfer olacak...
Giriş Tarihi: 28.10.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 15:24

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin kasası dolacak! 3 yıldız isim transfer olacak...

Son dakika haberi: Bu sezon İsmail Kartal ile müthiş bir form yakalayan Fenerbahçe tüm resmi maçlarını kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı. Takımını yıldız isimlerle dolduran sarı-lacivertli takım, iddialı bir takım kurdu ve şampiyonluğun en büyük adayı haline geldi. Takımdaki 3 yıldız isme de transfer teklifi yapılacak ve Kanarya'nın kasası dolacak. İşte o isimler...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin kasası dolacak! 3 yıldız isim transfer olacak...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin kasası dolacak! 3 yıldız isim transfer olacak...

Bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanını da kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Fenerbahçe 10. haftaya 27 puanla lider girerken, Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin kasası dolacak! 3 yıldız isim transfer olacak...

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Emre Mor ve Joshua King'in yanı sıra Ludogorets karşısında sakatlanan Djiku da yarın takımdaki yerini alamayacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin kasası dolacak! 3 yıldız isim transfer olacak...

DEPLASMANDA GOL YEMEDİ

Bu sezon ligde boy gösterdiği 4 deplasman mücadelesinden 12 puanla ayrılmayı başaran Fenerbahçe, rakip sahada kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertli ekip geride kalan 4 dış saha maçında Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin kasası dolacak! 3 yıldız isim transfer olacak...

SAMET AKAYDIN'IN İLK 11'DE OYNAMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın, Pendikspor karşısında formaya yakın görünüyor. Sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve Djiku'nun yokluğunda teknik direktör İsmail Kartal'ın savunmada Becao-Samet ikilisine yer vermesi bekleniyor.

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