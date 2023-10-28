Giriş Tarihi: 28.10.2023 15:22
Güncelleme Tarihi: 28.10.2023
15:24
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin kasası dolacak! 3 yıldız isim transfer olacak...
Son dakika haberi: Bu sezon İsmail Kartal ile müthiş bir form yakalayan Fenerbahçe tüm resmi maçlarını kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı. Takımını yıldız isimlerle dolduran sarı-lacivertli takım, iddialı bir takım kurdu ve şampiyonluğun en büyük adayı haline geldi. Takımdaki 3 yıldız isme de transfer teklifi yapılacak ve Kanarya'nın kasası dolacak. İşte o isimler...