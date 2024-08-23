Giriş Tarihi: 23.08.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
08:39
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız! Mourinho onay verdi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transfer yapan sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor. Arayışlarına devam eden Kanarya, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçerken, Mourinho da bu transfere onay verdi. İşte o isim ve tüm detaylar...