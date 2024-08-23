Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız! Mourinho onay verdi...
Giriş Tarihi: 23.08.2024 08:39 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 08:39

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Brezilyalı yıldız! Mourinho onay verdi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transfer yapan sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor. Arayışlarına devam eden Kanarya, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçerken, Mourinho da bu transfere onay verdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

YUSUF TURHAN
Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye Brezilyalı yıldız! Mourinho onay verdi...

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye Brezilyalı yıldız! Mourinho onay verdi...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transfer yapan sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye Brezilyalı yıldız! Mourinho onay verdi...

Arayışlarına devam eden Kanarya, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçerken, Mourinho da bu transfere onay verdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye Brezilyalı yıldız! Mourinho onay verdi...

BECAO KİRALIK DEĞİL SATILIK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ağır bulduğu Rodrigo Becao satış listesinde yer alıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye Brezilyalı yıldız! Mourinho onay verdi...

28 yaşındaki oyuncusunu 10 milyon Euro karşılığında bonservisiyle göndermek isteyen sarı-lacivertli yönetim, Atalanta'dan gelen kiralık teklifi reddetti.

SON DAKİKA