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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye derbi öncesi müjde! Yıldız isimler dönüyor...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 10:32 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 10:35

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye derbi öncesi müjde! Yıldız isimler dönüyor...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden önce puan kaybına izin vermemişti. Sarı-lacivertliler rotasını Avrupa Ligi'nde play-off rövanşında karşılaşacağı Anderlecht'e çevirirken bir süredir sakatlık sebebiyle forma giyemeyen isimlerden olumlu haberler geldi. İşte yıldız futbolcuların son durumu...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye derbi öncesi müjde! Yıldız isimler dönüyor...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye derbi öncesi müjde! Yıldız isimler dönüyor...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçen Fenerbahçe derbi öncesinde zirve takibini sürdürdü.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye derbi öncesi müjde! Yıldız isimler dönüyor...

14 maçlık yenilmezlik serisi yapan Kanarya'da Youssef En-Nesyri başta olmak üzere takımdaki oyuncuların formunu yukarı çekmesi teknik direktör Jose Mourinho'yu memnun ediyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye derbi öncesi müjde! Yıldız isimler dönüyor...

SAKATLIKLAR ELİNİ ZORLAŞTIRDI

Öte yandan Portekizli çalıştırıcı geniş kadroya sahip olmasına rağmen sakatlık sorunu nedeniyle stoper rotasyonunda eli zorlaşmıştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye derbi öncesi müjde! Yıldız isimler dönüyor...

24 Şubat'ta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi Mourinho'ya olumlu haberler geldi.

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