Giriş Tarihi: 18.02.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
10:35
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye derbi öncesi müjde! Yıldız isimler dönüyor...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray derbisinden önce puan kaybına izin vermemişti. Sarı-lacivertliler rotasını Avrupa Ligi'nde play-off rövanşında karşılaşacağı Anderlecht'e çevirirken bir süredir sakatlık sebebiyle forma giyemeyen isimlerden olumlu haberler geldi. İşte yıldız futbolcuların son durumu...