Giriş Tarihi: 18.03.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
16:16
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye milli ara sonrası iki müjde! Mourinho'nun elini rahatlatacak...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in son haftasında evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, ağır yara aldı. Avrupa Ligi'nden elenmesini ardından ligde de kayıp yaşayan Kanarya'da, milli ara öncesi can sıkıldı. Buna karşın sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'yu rahatlatacak iki müjdeli haber geldi. İşte detaylar...