Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye milli ara sonrası iki müjde! Mourinho'nun elini rahatlatacak...
Giriş Tarihi: 18.03.2025 16:10 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:16

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye milli ara sonrası iki müjde! Mourinho'nun elini rahatlatacak...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in son haftasında evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, ağır yara aldı. Avrupa Ligi'nden elenmesini ardından ligde de kayıp yaşayan Kanarya'da, milli ara öncesi can sıkıldı. Buna karşın sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'yu rahatlatacak iki müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye milli ara sonrası iki müjde! Mourinho’nun elini rahatlatacak...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda yara aldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye milli ara sonrası iki müjde! Mourinho’nun elini rahatlatacak...

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde de Rangers'a penaltılarda boyun eğerek Avrupa macerasını sonlandırmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye milli ara sonrası iki müjde! Mourinho’nun elini rahatlatacak...

MİLLİ ARA ÖNCESİ CAN SIKILDI

Kanarya, üst üste gelen kayıpların ardından milli araya da moralsiz girdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye milli ara sonrası iki müjde! Mourinho’nun elini rahatlatacak...

Jose Mourinho ve öğrencileri ara sonrası oynanacak maçlara odaklanırken, Portekizli teknik adam iki müjdeli haber geldi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye milli ara sonrası iki müjde! Mourinho’nun elini rahatlatacak...

DIEGO CARLOS DÖNÜYOR

Ara transfer döneminde kadroya katılan Diego Carlos, talihsiz bir sakatlık yaşamaıştı ve 3 maçta sadece 89 dakika süre alabimişti.