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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye yıldız orta saha! Resmi açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 28.08.2024 22:57 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 22:57

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye yıldız orta saha! Resmi açıklama geldi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor. Orta saha için arayışlarını sürdüren Kanarya, yıldız oyuncu için temaslarını sıklaştırdı. Fenerbahçe'den ise oyuncuyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye yıldız orta saha! Resmi açıklama geldi...

Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye yıldız orta saha! Resmi açıklama geldi...

Sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye yıldız orta saha! Resmi açıklama geldi...

Orta saha için arayışlarını sürdüren Kanarya, yıldız oyuncu için temaslarını sıklaştırdı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye yıldız orta saha! Resmi açıklama geldi...

Fenerbahçe'den ise oyuncuyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye yıldız orta saha! Resmi açıklama geldi...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan Faslı orta saha Sofyan Amrabat için sarı lacivertli ekipten flaş bir açıklama geldi.

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