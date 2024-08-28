Giriş Tarihi: 28.08.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
22:57
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye yıldız orta saha! Resmi açıklama geldi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon sonu şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen sarı lacivertliler, transferde durmak bilmiyor. Orta saha için arayışlarını sürdüren Kanarya, yıldız oyuncu için temaslarını sıklaştırdı. Fenerbahçe'den ise oyuncuyla ilgili resmi açıklama geldi. İşte o isim ve tüm detaylar...