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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray 21'lik sağ bek için harekete geçti! 20 milyon euroya serbest...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 18:01 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 18:55

Son dakika haberi: Galatasaray 21'lik sağ bek için harekete geçti! 20 milyon euroya serbest...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, bu akşam Avrupa Ligi'nde 4-1 kaybettiği AZ Alkmaar maçının rövanşına çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın tur atlaması için mucizevi bir geri dönüşe imza atması gerekiyor. Eksiklerine rağmen kritik maçta kendine güvenen Cimbom'da sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte gündeme gelen o isim...

Son dakika haberi: Galatasaray 21’lik sağ bek için harekete geçti! 20 milyon euroya serbest...

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray 21’lik sağ bek için harekete geçti! 20 milyon euroya serbest...

AVRUPA'DA MÜCİZE PEŞİNDE

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play ilk maçında deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 4-1 kaybetti.

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Son dakika haberi: Galatasaray 21’lik sağ bek için harekete geçti! 20 milyon euroya serbest...

İlk maçta rakibine farklı mağlup olan Aslan, bu akşam sahasında rövanş maçına çıkacak.

Son dakika haberi: Galatasaray 21’lik sağ bek için harekete geçti! 20 milyon euroya serbest...

BİRÇOK EKSİK VAR

Galatasaray'da Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Alvaro Morata ve sezonu kapatan Mauro Icardi sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Son dakika haberi: Galatasaray 21’lik sağ bek için harekete geçti! 20 milyon euroya serbest...

İlk maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan da karşılaşmada süre alamayacak. Aslan'da ayrıca, yeni transferlerden Frankowski, Lemina, Eren Elmalı ve Ahmed Kutucu da UEFA listesinde yer almadıkları için maçta süre alamayacaklar.

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