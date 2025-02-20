Giriş Tarihi: 20.02.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
18:55
Son dakika haberi: Galatasaray 21'lik sağ bek için harekete geçti! 20 milyon euroya serbest...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, bu akşam Avrupa Ligi'nde 4-1 kaybettiği AZ Alkmaar maçının rövanşına çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın tur atlaması için mucizevi bir geri dönüşe imza atması gerekiyor. Eksiklerine rağmen kritik maçta kendine güvenen Cimbom'da sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte gündeme gelen o isim...