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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray dünya devinden alacak! Muslera yerine o geliyor...
Giriş Tarihi: 23.03.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 11:46

Son dakika haberi: Galatasaray dünya devinden alacak! Muslera yerine o geliyor...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 71 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'da hedef, sezonun geri kalanında hata yapmadan şampiyonluğa ulaşmak. Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi ise bir devir kapanacak. Kaptan Fernando Muslera'nın ülkesine dönmesi beklenirken, Cimbom'un için flaş bir kaleci transferi iddiası geldi. İşte Galatasaray'ın dünya devinden istediği file bekçisi...

Son dakika haberi: Galatasaray dünya devinden alacak! Muslera yerine o geliyor...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Son dakika haberi: Galatasaray dünya devinden alacak! Muslera yerine o geliyor...

Sarı-kırmızılılar, sezonun kalan bölümünde de hata yapmadan yoluna namağlup devam etmek istiyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray dünya devinden alacak! Muslera yerine o geliyor...

HEDEF İKİ KUPA

Okan Buruk ve öğrencileri, 2 Nisan'da Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda da saf dışı ederek, iki kupada da zafere ulaşmayı hedefliyor.

Son dakika haberi: Galatasaray dünya devinden alacak! Muslera yerine o geliyor...

MUSLERA VEDAYA HAZIRLANIYOR

Öte yandan Cimbom'da 14 yıllık Fernando Muslera dönemi sona eriyor.

Son dakika haberi: Galatasaray dünya devinden alacak! Muslera yerine o geliyor...

Tecrübeli eldivenin sezon sonunda ülkesi Uruguay'a döneceği belirtilmişti.