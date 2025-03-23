Giriş Tarihi: 23.03.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025
11:46
Son dakika haberi: Galatasaray dünya devinden alacak! Muslera yerine o geliyor...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 71 puanla lider durumda bulunan Galatasaray'da hedef, sezonun geri kalanında hata yapmadan şampiyonluğa ulaşmak. Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi ise bir devir kapanacak. Kaptan Fernando Muslera'nın ülkesine dönmesi beklenirken, Cimbom'un için flaş bir kaleci transferi iddiası geldi. İşte Galatasaray'ın dünya devinden istediği file bekçisi...