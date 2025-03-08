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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray için flaş yorum! ''Okan Buruk'a sonsuz destek var''
Giriş Tarihi: 08.03.2025 07:36 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 07:36

Son dakika haberi: Galatasaray için flaş yorum! ''Okan Buruk'a sonsuz destek var''

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Galatasaray, 65 puanla zirvedeki yerini koruyor. Buna karşı son iki haftada alınan beraberlikler sonrası ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkı 4'e düştü. İki ezeli rakip Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda da karşı karşıya gelecek. SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan sordu, SABAH Spor'un usta kalemi Levent Tüzemen, sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray için flaş yorum! ’’Okan Buruk’a sonsuz destek var’’

Trendyol Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Galatasaray, liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor. Son iki maçta beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılar ezeli rakibi Fenerbahçe ile de Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde eşleşti.

Son dakika haberi: Galatasaray için flaş yorum! ’’Okan Buruk’a sonsuz destek var’’

SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan sordu, SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen Galatasaray cephesindeki son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...

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Son dakika haberi: Galatasaray için flaş yorum! ’’Okan Buruk’a sonsuz destek var’’

ERDEN TİMUR KONUSU

''Öncelikle Başkan Dursun Özbek ile yaptığım bir konuşmayı anlatmak istiyorum. Bu çok önemli. Fenerbahçe maçı öncesi 'Erden Timur'un Florya'ya gitmesine izin verilmedi' diye bir haber gündem oldu. Bu durum sosyal medyada çok tartışıldı, televizyonda da yorumlayanlar oldu.''

Son dakika haberi: Galatasaray için flaş yorum! ’’Okan Buruk’a sonsuz destek var’’

''FLORYA'YA GİTMEK İSTEYENLER İZİN ALMALI''

''G.Saray Başkanı Sayın Dursun Özbek'e bu olayı bizzat sordum ve Başkan Özbek bana şunları söyledi: "Florya bizim mabedimizdir. Yönetim kurulu üyelerinin dışında Florya'ya gitmek isteyenlerin izin alması gerekir. Bu izni de ancak ben veririm. Erden Timur, beni aramadı ve izin istemedi." İzin verilmediği haberini çıkartanlar, bence doğruyu söylemedikleri gibi Galatasaray'ı karıştırmaya çalışıyorlar.''

Son dakika haberi: Galatasaray için flaş yorum! ’’Okan Buruk’a sonsuz destek var’’

MURAT ÖZBOSTAN: Başkan Özbek, tepkilerin odağındaki Okan Buruk'a destek veriyor mu? Yönetimden kimse çıkıp, "Hocamızın yanındayız. Sonuna kadar bizimle" demiyor. Neden?

''OKAN BURUK'A SONSUZ DESTEK VAR''

LEVENT TÜZEMEN: Dursun Başkan ile Okan Buruk'un arasını açmaya çalışan ve çeşitli algılar yaratan, organize kötülük içinde olan gruplar. Özbek'in, hocası Buruk'a sonsuz destek verdiğini duydum. Şampiyonluğa inandıklarını, yaygara koparanlara hocasının ifade ettiği gibi, "Biz geçen sene bu haftalarda 2 puan öndeydik. Bu kez ise 4 puanın yanı sıra ikili averaj avantajı da bizde" dediğini duydum. Gerçek şu; Başkan Dursun Özbek, bu ortamda ipleri eline alıyor, Kemerburgaz'a yerleşiyor. Hoca ve oyuncularla sık sık birlikte olacağı gibi yönetimini de orada toplayacak.