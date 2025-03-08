Son dakika haberi: Galatasaray için flaş yorum! ’’Okan Buruk’a sonsuz destek var’’

MURAT ÖZBOSTAN: Başkan Özbek, tepkilerin odağındaki Okan Buruk'a destek veriyor mu? Yönetimden kimse çıkıp, "Hocamızın yanındayız. Sonuna kadar bizimle" demiyor. Neden?

''OKAN BURUK'A SONSUZ DESTEK VAR''

LEVENT TÜZEMEN: Dursun Başkan ile Okan Buruk'un arasını açmaya çalışan ve çeşitli algılar yaratan, organize kötülük içinde olan gruplar. Özbek'in, hocası Buruk'a sonsuz destek verdiğini duydum. Şampiyonluğa inandıklarını, yaygara koparanlara hocasının ifade ettiği gibi, "Biz geçen sene bu haftalarda 2 puan öndeydik. Bu kez ise 4 puanın yanı sıra ikili averaj avantajı da bizde" dediğini duydum. Gerçek şu; Başkan Dursun Özbek, bu ortamda ipleri eline alıyor, Kemerburgaz'a yerleşiyor. Hoca ve oyuncularla sık sık birlikte olacağı gibi yönetimini de orada toplayacak.