Giriş Tarihi: 08.03.2025 07:36
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
07:36
Son dakika haberi: Galatasaray için flaş yorum! ''Okan Buruk'a sonsuz destek var''
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de namağlup yoluna devam eden Galatasaray, 65 puanla zirvedeki yerini koruyor. Buna karşı son iki haftada alınan beraberlikler sonrası ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkı 4'e düştü. İki ezeli rakip Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda da karşı karşıya gelecek. SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan sordu, SABAH Spor'un usta kalemi Levent Tüzemen, sarı-kırmızılılardaki son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...