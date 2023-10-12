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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray için görüştüğü 3 dünya yıldızını açıkladı! "Icardi o teklifleri reddetti"
Giriş Tarihi: 12.10.2023 17:23 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 17:26

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray için görüştüğü 3 dünya yıldızını açıkladı! "Icardi o teklifleri reddetti"

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak. Galatasaray'ın 2 sezondur Lucas Torreira, Dries Mertens, Mauro Icardi, Zaha, Tete, Nico Zaniolo gibi önemli dünya yıldızlarını transfer etmesinde büyük pay sahibi olan menajer George Gardi, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Icardi transferinde ortaya çıkan o gerçekler...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray için görüştüğü 3 dünya yıldızını açıkladı! Icardi o teklifleri reddetti

Galatasaray'ın 2 sezondur Lucas Torreira, Dries Mertens, Mauro Icardi, Zaha, Tete, Nico Zaniolo gibi önemli dünya yıldızlarını transfer etmesinde büyük pay sahibi olan menajer George Gardi, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray için görüştüğü 3 dünya yıldızını açıkladı! Icardi o teklifleri reddetti

Tuttomercatoweb'e konuşan Gardi; Galatasaray için bu sezon transfer görüşmelerinde bulunduğu 3 dünyaca ünlü yıldızın ismini açıklarken, Mauro Icardi'nin neden Suudi Arabistan yerine Galatasaray'ı tercih ettiğini de duyurdu.

İşte Gardi'nin İtalyan basınına verdiği o röportaj...

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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray için görüştüğü 3 dünya yıldızını açıkladı! Icardi o teklifleri reddetti

- İtalya ve Türkiye'ye verilen 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası hakkında ne düşünüyorsunuz?

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray için görüştüğü 3 dünya yıldızını açıkladı! Icardi o teklifleri reddetti

"Türkiye'deki spor tesislerinin durumu İtalya'nın çok ilerisinde. Hemen hemen hepsi modernize edilmiş ve yeni yapılmış durumda."

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray için görüştüğü 3 dünya yıldızını açıkladı! Icardi o teklifleri reddetti

- Icardi'den ve onun Galatasaray'da kalma tercihinden başlayalım.

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