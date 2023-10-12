Tuttomercatoweb'e konuşan Gardi; Galatasaray için bu sezon transfer görüşmelerinde bulunduğu 3 dünyaca ünlü yıldızın ismini açıklarken, Mauro Icardi'nin neden Suudi Arabistan yerine Galatasaray'ı tercih ettiğini de duyurdu.

İşte Gardi'nin İtalyan basınına verdiği o röportaj...