Giriş Tarihi: 12.10.2023 17:23
Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
17:26
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray için görüştüğü 3 dünya yıldızını açıkladı! "Icardi o teklifleri reddetti"
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak. Galatasaray'ın 2 sezondur Lucas Torreira, Dries Mertens, Mauro Icardi, Zaha, Tete, Nico Zaniolo gibi önemli dünya yıldızlarını transfer etmesinde büyük pay sahibi olan menajer George Gardi, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Icardi transferinde ortaya çıkan o gerçekler...