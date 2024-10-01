Giriş Tarihi: 01.10.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
22:21
Son dakika haberi: Galatasaray-Kasımpaşa maçında o penaltı olay olmuştu! VAR kayıtları açıklandı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 7. haftayı geride bıraktık. Bu hafta özellikle de Galatasaray-Kasımpaşa maçında verilen hakem ve VAR kararları haftanın en çok tartışma konusu olan karşılaşması oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un maç sonunda hakemlere tepki gösterdiği karşılaşmanın VAR kayıtları açıklandı. İşte hakem konuşmaları ve penaltı kararları...