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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray-Kasımpaşa maçında o penaltı olay olmuştu! VAR kayıtları açıklandı...
Giriş Tarihi: 01.10.2024 22:17 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 22:21

Son dakika haberi: Galatasaray-Kasımpaşa maçında o penaltı olay olmuştu! VAR kayıtları açıklandı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 7. haftayı geride bıraktık. Bu hafta özellikle de Galatasaray-Kasımpaşa maçında verilen hakem ve VAR kararları haftanın en çok tartışma konusu olan karşılaşması oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un maç sonunda hakemlere tepki gösterdiği karşılaşmanın VAR kayıtları açıklandı. İşte hakem konuşmaları ve penaltı kararları...

Son dakika haberi: Galatasaray-Kasımpaşa maçında o penaltı olay olmuştu! VAR kayıtları açıklandı...

Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, ligde ilk kez puan kaybetti.

Son dakika haberi: Galatasaray-Kasımpaşa maçında o penaltı olay olmuştu! VAR kayıtları açıklandı...

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

TFF, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

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Son dakika haberi: Galatasaray-Kasımpaşa maçında o penaltı olay olmuştu! VAR kayıtları açıklandı...

Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki penaltı kararları olay olmuştu. İşte o pozisyonlar için VAR kayıtları açıklandı.

Son dakika haberi: Galatasaray-Kasımpaşa maçında o penaltı olay olmuştu! VAR kayıtları açıklandı...

Galatasaray - Kasımpaşa maçı Kasımpaşa'nın 50. dakikada iptal edilen penaltı kararı konuşmaları...

Son dakika haberi: Galatasaray-Kasımpaşa maçında o penaltı olay olmuştu! VAR kayıtları açıklandı...

Galatasaray - Kasımpaşa müsabakasının 50. dakikasında Kasımpaşa atağında Mamadou Fall'ın ortasında hakem Oğuzhan Çakır, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem penaltıyı iptal etti.

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