Giriş Tarihi: 03.02.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
20:30
Son dakika haberi: Galatasaray, Mario Lemina'da mutlu sona ulaştı! İşte transferin detayları...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray devre arası transfer dönemin son günlerinde gaza bastı. Cimbom Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'nın ardından bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar eski futbolcusu Gabonlu orta saha Mario Lemina'da mutlu sona ulaştı. İşte flaş transferin detayları...