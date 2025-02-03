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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray, Mario Lemina'da mutlu sona ulaştı! İşte transferin detayları...
Giriş Tarihi: 03.02.2025 20:26 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 20:30

Son dakika haberi: Galatasaray, Mario Lemina'da mutlu sona ulaştı! İşte transferin detayları...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray devre arası transfer dönemin son günlerinde gaza bastı. Cimbom Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'nın ardından bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar eski futbolcusu Gabonlu orta saha Mario Lemina'da mutlu sona ulaştı. İşte flaş transferin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray, Mario Lemina’da mutlu sona ulaştı! İşte transferin detayları...

Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi: Galatasaray, Mario Lemina’da mutlu sona ulaştı! İşte transferin detayları...

Son günlerde vites arttıran sarı-kırmızılar bir yıldızın daha transferini tamamlandı.

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Son dakika haberi: Galatasaray, Mario Lemina’da mutlu sona ulaştı! İşte transferin detayları...

Galatasaray ilk olarak Eyüpspor'dan hücum oyuncusu Ahmed Kutucu'yu transfer etmişti.

Son dakika haberi: Galatasaray, Mario Lemina’da mutlu sona ulaştı! İşte transferin detayları...

Cimbom daha sonrasında ise Milan'dan Alvaro Morata'yı kadrosuna katarak bombayı patlatmıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray, Mario Lemina’da mutlu sona ulaştı! İşte transferin detayları...

MARIO LEMINA GELİYOR

Galatasaray, Wolverhampton forması giyen Mario Lemina'yı kısa süre içinde resmen kadrosuna katacak.

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