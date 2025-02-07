Giriş Tarihi: 07.02.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
09:28
Son dakika haberi: Galatasaray transferi onunla kapatacak! Okan Buruk'un kıskacında...
Son dakika haberi: Ara transfer döneminde son günlere doğru gidilirken Galatasaray'da hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 4-1 ile geçen sarı-kırmızılılar, 11 Şubat'ta bitecek transfer dönemini eksik bölgelere hamlelerini yaparak tamamlamak istiyor. Savunma beklerine transfer yapmak isteyen Cimbom Rota'yı Fransa'ya çevirdi. İşte detaylar...