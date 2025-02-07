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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray transferi onunla kapatacak! Okan Buruk'un kıskacında...
Giriş Tarihi: 07.02.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 09:28

Son dakika haberi: Galatasaray transferi onunla kapatacak! Okan Buruk'un kıskacında...

Son dakika haberi: Ara transfer döneminde son günlere doğru gidilirken Galatasaray'da hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 4-1 ile geçen sarı-kırmızılılar, 11 Şubat'ta bitecek transfer dönemini eksik bölgelere hamlelerini yaparak tamamlamak istiyor. Savunma beklerine transfer yapmak isteyen Cimbom Rota'yı Fransa'ya çevirdi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray transferi onunla kapatacak! Okan Buruk’un kıskacında...

Ara transfer döneminde son dönemece gidilirken Galatasaray vites arttırdı.

Son dakika haberi: Galatasaray transferi onunla kapatacak! Okan Buruk’un kıskacında...

Cimbom bu dönemde kadrosuna Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'yı katmıştı.

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Son dakika haberi: Galatasaray transferi onunla kapatacak! Okan Buruk’un kıskacında...

Hücuma takviyelerini tamamlayan sarı-kırmızılılar bu kez rotayı savunma hattına çevirmiş ve Genk forması giyen Carlos Cuesta'yı renklerine bağlamıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray transferi onunla kapatacak! Okan Buruk’un kıskacında...

SIRA GELDİ BEKLERE

Galatasaray'da yeni hedef 11 Şubat'ta bitecek olan transfer dönemi öncesi sağ ve sol beke transfer yapmak.

Son dakika haberi: Galatasaray transferi onunla kapatacak! Okan Buruk’un kıskacında...

Sol tarafa Eren Elmalı'yı düşünen sarı-kırmızılılar, bu transferde son aşamaya geldi.

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