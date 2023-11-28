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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'a piyango: Angelino'ya talip çıktı | Caner Erkin derken ters köşe
Giriş Tarihi: 28.11.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 12:43

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray'a piyango: Angelino'ya talip çıktı | Caner Erkin derken ters köşe

Son dakika Galatasaray haberi: Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Angelino, 3 maç daha oynarsa 6 milyon Euro'ya tamamen Galatasaray'ın oyuncusu olacak. Sarı-Kırmızlılar, Leipzig ile zorunlu opsiyonun kaldırılması için görüşmelerini sürdürürken, İspanyol sol beke sürpriz bir talip çıktı. Galatasaray cephesinde ise Caner Erkin iddialarının ardından sol bek transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’a piyango: Angelino’ya talip çıktı | Caner Erkin derken ters köşe

Son dakika Galatasaray haberi: Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Angelino, 3 maç daha oynarsa 6 milyon Euro'ya tamamen Galatasaray'ın oyuncusu olacak. Sarı-Kırmızlılar, Leipzig ile zorunlu opsiyonun kaldırılması için görüşmelerini sürdürürken, İspanyol sol beke sürpriz bir talip çıktı. Galatasaray cephesinde ise Caner Erkin iddialarının ardından sol bek transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’a piyango: Angelino’ya talip çıktı | Caner Erkin derken ters köşe

Galatasaray'da bu sezon 17 maça çıkan Angelino 3 karşılaşmada daha görev yaparsa 6 milyon Euro'luk şarta bağlı satın alma bedeli devreye girecek.

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SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’a piyango: Angelino’ya talip çıktı | Caner Erkin derken ters köşe

Aslan, performansıyla beklentilerin altında kalan Angelino'nun zorunlu satın alma şartını ortadan kaldırmak için Leipzig ile görüşüyor.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’a piyango: Angelino’ya talip çıktı | Caner Erkin derken ters köşe

Cimbom, Bundesliga ekibini ikna edip sezon sonuna kadar 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda tutmak istiyor.

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray’a piyango: Angelino’ya talip çıktı | Caner Erkin derken ters köşe

Ancak anlaşma sağlanamazsa devre arası Angelino ile yollar ayrılıp yerine yeni bir sol bek almak için çalışmalar da sürüyor.

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