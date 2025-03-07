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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da 30 milyon euroluk pişmanlık! Maliyetleri dudak uçuklattı...
Giriş Tarihi: 07.03.2025 07:50 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 08:18

Son dakika haberi: Galatasaray'da 30 milyon euroluk pişmanlık! Maliyetleri dudak uçuklattı...

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, ligde henüz maç kaybetmezken takımın son haftalardaki kötü performansı eleştirilere neden oldu. Avrupa Ligi'ne veda eden Aslan, bu sezon Türkiye Kupası ve Süper Lig'de maç kaybetmedi. Cimbom'da yönetim, yaptığı transferler sonrası pişmanlık duyarken 3 oyuncunun kulübe maliyeti dudak uçuklattı. İşte haberin tüm detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: Galatasaray’da 30 milyon euroluk pişmanlık! Maliyetleri dudak uçuklattı...

Trendyol Süper Lig'de 4 puan farkla namağlup lider olan Galatasaray'da dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’da 30 milyon euroluk pişmanlık! Maliyetleri dudak uçuklattı...

AVRUPA'YA VEDA ETTİ!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına iyi başlasa da son haftalarda aldığı kötü sonuçlar sonrası play-off'a kaldı. Play-off'ta AZ Alkmaar ile eşleşen Aslan, rakibine diş geçiremedi ve Avrupa serüvenini noktaladı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da 30 milyon euroluk pişmanlık! Maliyetleri dudak uçuklattı...

LİG VE KUPADA YENİLGİSİ YOK

Avrupa'da istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar, ligde ve kupada henüz mağlubiyet yaşamadı. Ancak son dönemde takımın performansının düşmesi eleştirilere neden oldu.

Son dakika haberi: Galatasaray’da 30 milyon euroluk pişmanlık! Maliyetleri dudak uçuklattı...

Cimbom'da yüksek maliyetlere transfer edilen oyuncuların beklentileri karşılayamaması da gündeme oturdu.

Son dakika haberi: Galatasaray’da 30 milyon euroluk pişmanlık! Maliyetleri dudak uçuklattı...

MALİYETLER DUDAK UÇUKLATTI!

Galatasaray, yaz ve ara transfer döneminde geleceğe yönelik hamleler yapmaya çalıştı ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Özellikle savunmaya gerçekleştirilen takviyeler fayda vermezken maliyetleri de dudak uçuklattı. İşte detaylar...