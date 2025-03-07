Giriş Tarihi: 07.03.2025 07:50
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
08:18
Son dakika haberi: Galatasaray'da 30 milyon euroluk pişmanlık! Maliyetleri dudak uçuklattı...
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, ligde henüz maç kaybetmezken takımın son haftalardaki kötü performansı eleştirilere neden oldu. Avrupa Ligi'ne veda eden Aslan, bu sezon Türkiye Kupası ve Süper Lig'de maç kaybetmedi. Cimbom'da yönetim, yaptığı transferler sonrası pişmanlık duyarken 3 oyuncunun kulübe maliyeti dudak uçuklattı. İşte haberin tüm detayları...