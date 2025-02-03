Giriş Tarihi: 03.02.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
11:21
Son dakika haberi: Galatasaray'da beklenen ayrılık! Nelsson'un yeni takımını duyurdular...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bugün Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna son olarak Alvaro Morata'yı katarak dikkat çeken Cimbom'da gözler ayrılacak olan oyunculara çevrildi. Bir süredir görüşmeler yapan Victor Nelsson, yeni takımıyla anlaşmaya vardı. İşte Nelsson'un yeni takımı...