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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da beklenen ayrılık! Nelsson'un yeni takımını duyurdular...
Giriş Tarihi: 03.02.2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:21

Son dakika haberi: Galatasaray'da beklenen ayrılık! Nelsson'un yeni takımını duyurdular...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bugün Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna son olarak Alvaro Morata'yı katarak dikkat çeken Cimbom'da gözler ayrılacak olan oyunculara çevrildi. Bir süredir görüşmeler yapan Victor Nelsson, yeni takımıyla anlaşmaya vardı. İşte Nelsson'un yeni takımı...

Son dakika haberi: Galatasaray’da beklenen ayrılık! Nelsson’un yeni takımını duyurdular...

Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Galatasaray bugün deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Son dakika haberi: Galatasaray’da beklenen ayrılık! Nelsson’un yeni takımını duyurdular...

G.SARAY'IN RAKİBİ AZ ALKMAAR OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a kaybeden Galatasaray bu sezon ilk yenilgisini aldı. Cimbom Avrupa Ligi'nde play-off'a kaldı ve rakibi AZ Alkmaar oldu.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da beklenen ayrılık! Nelsson’un yeni takımını duyurdular...

DÜNYA YILDIZI MORATA GALATASARAY'DA

Kadrosuna da takviyeler yapmaya başlayan sarı-kırmızılı yönetim, son olarak dünya yıldız Alvaro Morata'yı transfer etti.

Son dakika haberi: Galatasaray’da beklenen ayrılık! Nelsson’un yeni takımını duyurdular...

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanırken, gözler bir yandan da takımdan ayrılacak olan isimler çevrildi.

Son dakika haberi: Galatasaray’da beklenen ayrılık! Nelsson’un yeni takımını duyurdular...

Bir süredir ayrılık için görüşmeler yapan Victor Nelsson'un yeni adresi belli oldu. İşte Danimarkalı oyuncunun yeni adresi...

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