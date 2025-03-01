Giriş Tarihi: 01.03.2025 07:11
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
07:11
Son dakika haberi: Galatasaray'da beklenen karar verildi! Okan Buruk onayı verdi...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, 26. haftada deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, sezonun kalan bölümünde hata yapmadan yoluna devam ederek, üst üste 3. kez şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Cimbom bir yandan ise yeni sezon için kadro planlamasına başladı. Okan Buruk o isim için onayı verdi. İşte flaş hamlenin detayları...