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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da beklenen karar verildi! Okan Buruk onayı verdi...
Giriş Tarihi: 01.03.2025 07:11 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 07:11

Son dakika haberi: Galatasaray'da beklenen karar verildi! Okan Buruk onayı verdi...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, 26. haftada deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, sezonun kalan bölümünde hata yapmadan yoluna devam ederek, üst üste 3. kez şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Cimbom bir yandan ise yeni sezon için kadro planlamasına başladı. Okan Buruk o isim için onayı verdi. İşte flaş hamlenin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: Galatasaray’da beklenen karar verildi! Okan Buruk onayı verdi...

Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, üst üste 3. şampiyonluk için odaklanmış durumda.

Son dakika haberi: Galatasaray’da beklenen karar verildi! Okan Buruk onayı verdi...

Cimbom bir yandan ise yeni sezon için kadro planlamasını yapmaya devam ediyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da beklenen karar verildi! Okan Buruk onayı verdi...

Galatasaray daha önce Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'a zam yaparak yeni mukavele imzalamıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da beklenen karar verildi! Okan Buruk onayı verdi...

Yunus Akgün ile de yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Cimbom bu kez bir başka yerli isme de aynı formülü uygulayacak.

Son dakika haberi: Galatasaray’da beklenen karar verildi! Okan Buruk onayı verdi...

GÜNAY İLE DEVAM KARARI

Galatasaray, tecrübeli eldiven Günay Güvenç ile yeni sezonda da yola devam kararı aldı.