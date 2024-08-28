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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! Young Boys maçı sonrası...
Giriş Tarihi: 28.08.2024 18:49 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 18:49

Son dakika haberi: Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! Young Boys maçı sonrası...

Son dakika Galatasaray haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Young Boys'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılılarda ortalık karıştı. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Aslan'da teknik direktör Okan Buruk takıma neşteri vurdu. 7 futbolcunun biletini kesen deneyimli çalıştırıcı, 1 futbolcunun ise takıma dahil edilmesini istedi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’da büyük yaprak dökümü! Young Boys maçı sonrası...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Young Boys'u konuk etti.

Son dakika haberi: Galatasaray’da büyük yaprak dökümü! Young Boys maçı sonrası...

İlk maçı 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu maçtan da 1-0 mağlup ayrıldı ve Devler Ligi'ne havlu attı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da büyük yaprak dökümü! Young Boys maçı sonrası...

Önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'nden yola devam edecek Cimbom, Şampiyonlar Ligi'ne katılamayarak büyük bir gelirden de mahrum kaldı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da büyük yaprak dökümü! Young Boys maçı sonrası...

Young Boys'a galibiyeti getiren golü ise 88. dakikada Alan Virginius kaydetti.

Son dakika haberi: Galatasaray’da büyük yaprak dökümü! Young Boys maçı sonrası...

KURA ÇEKİMİ 30 AĞUSTOS'TA

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri 30 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00'te yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.

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