Giriş Tarihi: 28.08.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
18:49
Son dakika haberi: Galatasaray'da büyük yaprak dökümü! Young Boys maçı sonrası...
Son dakika Galatasaray haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Young Boys'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılılarda ortalık karıştı. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Aslan'da teknik direktör Okan Buruk takıma neşteri vurdu. 7 futbolcunun biletini kesen deneyimli çalıştırıcı, 1 futbolcunun ise takıma dahil edilmesini istedi. İşte tüm detaylar...