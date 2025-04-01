Giriş Tarihi: 01.04.2025 08:20
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
08:20
Son dakika haberi: Galatasaray'da derbi planı hazır! Okan Buruk'tan üç yıldıza kesik...
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hedef, turu geçerek Beşiktaş derbisi sonrası taraftarına hediye vermek. Öte yandan iki kupada da şampiyonluğa uzanmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk derbi planını belirledi. İşte Buruk'un kulübeye oturtacağı üç isim...