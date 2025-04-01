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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da derbi planı hazır! Okan Buruk'tan üç yıldıza kesik...
Giriş Tarihi: 01.04.2025 08:20 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 08:20

Son dakika haberi: Galatasaray'da derbi planı hazır! Okan Buruk'tan üç yıldıza kesik...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hedef, turu geçerek Beşiktaş derbisi sonrası taraftarına hediye vermek. Öte yandan iki kupada da şampiyonluğa uzanmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk derbi planını belirledi. İşte Buruk'un kulübeye oturtacağı üç isim...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: Galatasaray’da derbi planı hazır! Okan Buruk’tan üç yıldıza kesik...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberi: Galatasaray’da derbi planı hazır! Okan Buruk’tan üç yıldıza kesik...

Beşiktaş derbisini kaybeden sarı-kırmızılılar, üst üste iki kez derbi kaybetmek istemiyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da derbi planı hazır! Okan Buruk’tan üç yıldıza kesik...

F.BAHÇE'YE KARŞI ÜÇ İSME KESİK

Teknik direktör Okan Buruk, sarı-lacivertlilere karşı galibiyet planlarını oluşturdu.

Son dakika haberi: Galatasaray’da derbi planı hazır! Okan Buruk’tan üç yıldıza kesik...

Buna göre Buruk derbi için kafasındaki 11'i şekillendirirken, üç yıldız oyuncusunu yedek kulübesine çekecek.

Son dakika haberi: Galatasaray’da derbi planı hazır! Okan Buruk’tan üç yıldıza kesik...

SARA KULÜBEYE, LEMİNA 11'E

Sakatlığı sonrası performansı düşen Gabriel Sara, Beşiktaş maçında da hayal kırıklığı yaratmıştı.