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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da iki ismin yokluğu belli oluyor! Aslan onları arıyor...
Giriş Tarihi: 04.03.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 07:03

Son dakika haberi: Galatasaray'da iki ismin yokluğu belli oluyor! Aslan onları arıyor...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında yara aldı. Fenerbahçe'nin de kazanmasıyla puan farkının azalması sonrası, Cimbom'da moraller bozuldu. Son iki sezonun şampiyonu olan sarı-kırmızılılar da ise iki flaş ismin yokluğu ise bu süreçte belli oldu. İşte Galatasaray'ın yokluğunu hissettiği isimler...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberi: Galatasaray’da iki ismin yokluğu belli oluyor! Aslan onları arıyor...

Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, deplasmanda Kasımapaşa ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara aldı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da iki ismin yokluğu belli oluyor! Aslan onları arıyor...

Sarı-kırmızılılar namağlup serisini devam ettirse de ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkının 4'e inmesine izin verdi.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da iki ismin yokluğu belli oluyor! Aslan onları arıyor...

Ligin kalan fikstüründe ise Galatasaray'ı içerde ve dışarda zorlu karşılaşmalar bekliyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da iki ismin yokluğu belli oluyor! Aslan onları arıyor...

EZELİ RAKİPLERİYLE OYNAYACAK

Sarı-kırmızılı takip, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Samsun ve Göztepe deplasmanlarına çıkacak.

Son dakika haberi: Galatasaray’da iki ismin yokluğu belli oluyor! Aslan onları arıyor...

Galatasaray lider olmasına karşın, taraftarlarda tedirginlik oluşmaya başladı.