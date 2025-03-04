Giriş Tarihi: 04.03.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
07:03
Son dakika haberi: Galatasaray'da iki ismin yokluğu belli oluyor! Aslan onları arıyor...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında yara aldı. Fenerbahçe'nin de kazanmasıyla puan farkının azalması sonrası, Cimbom'da moraller bozuldu. Son iki sezonun şampiyonu olan sarı-kırmızılılar da ise iki flaş ismin yokluğu ise bu süreçte belli oldu. İşte Galatasaray'ın yokluğunu hissettiği isimler...