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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da kafa karıştıran paylaşım! Yıldız isim ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 17:24 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 17:29

Son dakika haberi: Galatasaray'da kafa karıştıran paylaşım! Yıldız isim ayrılıyor mu?

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdürüyor. AZ Alkmaar'a mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden cimbom, odağını lig ve Türkiye Kupası'na verdi. Pazartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek sarı-kırmızılı takımda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusunun mağlubiyet sonrası yaptığı paylaşım gündem oldu. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’da kafa karıştıran paylaşım! Yıldız isim ayrılıyor mu?

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da kafa karıştıran paylaşım! Yıldız isim ayrılıyor mu?

AZ ALKMAAR'A ELENDİ

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaştığı AZ Alkmaar'a diş geçiremedi.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da kafa karıştıran paylaşım! Yıldız isim ayrılıyor mu?

İlk maçı deplasmanda 4-1 kaybeden Cimbom, ikinci maçta rakibiyle sahasında 2-2 berabere kaldı ve turnumaya veda etti.

Son dakika haberi: Galatasaray’da kafa karıştıran paylaşım! Yıldız isim ayrılıyor mu?

KALEYİ GÜNAY KORUDU

Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldığı ikinci maçta sarı-kırmızılı takımın kalesini Günay Güvenç korudu.

Son dakika haberi: Galatasaray’da kafa karıştıran paylaşım! Yıldız isim ayrılıyor mu?

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 14 yıllık Galatasaray kariyerinde herhangi bir sakatlığı olmadığı bir maçta ilk kez yedek kaldı.

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