Giriş Tarihi: 21.02.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
17:29
Son dakika haberi: Galatasaray'da kafa karıştıran paylaşım! Yıldız isim ayrılıyor mu?
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdürüyor. AZ Alkmaar'a mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden cimbom, odağını lig ve Türkiye Kupası'na verdi. Pazartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek sarı-kırmızılı takımda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusunun mağlubiyet sonrası yaptığı paylaşım gündem oldu. İşte haberin detayları...