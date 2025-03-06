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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da o gerçek! İmzalar atıldı, formalar giyildi ama açıklanmadı! İşte sebebi...
Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:26 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 10:35

Son dakika haberi: Galatasaray'da o gerçek! İmzalar atıldı, formalar giyildi ama açıklanmadı! İşte sebebi...

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımda alınan üst üste kötü sonuçlar eleştirilere sebep oldu. Okan Buruk ve yönetim ağır eleştiriler alırken, cimbom'dan flaş bir hamle geldi. Galatasaray yönetimi 2 yıldızla anlaşmasına rağmen açıklamayı beklettiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’da o gerçek! İmzalar atıldı, formalar giyildi ama açıklanmadı! İşte sebebi...

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray’da o gerçek! İmzalar atıldı, formalar giyildi ama açıklanmadı! İşte sebebi...

AVRUPA'YA VEDA ETTİ!

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turunda AZ Alkmaar ile karşılaştı. İki maçta da rakibine üstünlük kuramayan Aslan, kupaya veda etti.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da o gerçek! İmzalar atıldı, formalar giyildi ama açıklanmadı! İşte sebebi...

TÜRKİYE KUPASI'NDA ZORLANDI

Türkiye Kupası'nda grubunu ikinci sırada bitiren Galatasaray, adını fair-play puanıyla bir üst tura yazdırdı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da o gerçek! İmzalar atıldı, formalar giyildi ama açıklanmadı! İşte sebebi...

LİGDE FARK 4 PUANA İNDİ!

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyamadı. Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u mağlup etmesinin ardından zirvede puan farkı 4'e düştü.

Son dakika haberi: Galatasaray’da o gerçek! İmzalar atıldı, formalar giyildi ama açıklanmadı! İşte sebebi...

Tüm bu gelişmelerin ardından başta Galatasaray yönetimi ve Okan Buruk'a olmak üzere eleştiriler yükselmeye başlandı.