Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
10:35
Son dakika haberi: Galatasaray'da o gerçek! İmzalar atıldı, formalar giyildi ama açıklanmadı! İşte sebebi...
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımda alınan üst üste kötü sonuçlar eleştirilere sebep oldu. Okan Buruk ve yönetim ağır eleştiriler alırken, cimbom'dan flaş bir hamle geldi. Galatasaray yönetimi 2 yıldızla anlaşmasına rağmen açıklamayı beklettiği öne sürüldü. İşte detaylar...