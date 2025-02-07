Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! 5 kulüp birden talip oldu…
Giriş Tarihi: 07.02.2025 13:44 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 13:52

Son dakika haberi: Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! 5 kulüp birden talip oldu…

Son dakika haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transfer döneminin bitmesine az bir süre kala çalışmalarına devam ediyor. Kadrosuna Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina ve Carlos Cuesta eklemeleri yapan Cimbom'da beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir. İspanyol basını, yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takımla vedalaşacağını iddia etti. İşte flaş haberin detayları…

Son dakika haberi: Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! 5 kulüp birden talip oldu…

Süper Lig'de Pazar günü Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da transferde hız kesmiyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! 5 kulüp birden talip oldu…

Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Mario Lemina ve Carlos Cuesta transferlerini gerçekleştirerek kadrosunu güçlendirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! 5 kulüp birden talip oldu…

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Cimbom, Fransa Ligue 1 ekiplerinden RC Lens forması giyen 29 yaşındaki Polonyalı oyuncu Przemyslaw Frankowski için de görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! 5 kulüp birden talip oldu…

Tarafların anlaşması halinde Frankowski'nin de İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Son dakika haberi: Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! 5 kulüp birden talip oldu…

BURUK'UN ELİNİ RAHATLATACAK

Uzun süredir 3'lü oynayan Fransız ekibinde kanat bekte forma giyen Frankowski 4'lü dizilişte de oynaması sebebiyle Okan Buruk'un sisteminde elini rahatlatacak.

SON DAKİKA