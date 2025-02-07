Giriş Tarihi: 07.02.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
13:52
Son dakika haberi: Galatasaray’da sürpriz ayrılık gelişmesi! 5 kulüp birden talip oldu…
Son dakika haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray, ara transfer döneminin bitmesine az bir süre kala çalışmalarına devam ediyor. Kadrosuna Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Mario Lemina ve Carlos Cuesta eklemeleri yapan Cimbom'da beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir. İspanyol basını, yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takımla vedalaşacağını iddia etti. İşte flaş haberin detayları…