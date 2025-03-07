Giriş Tarihi: 07.03.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
18:07
Son dakika haberi: Galatasaray'da yıldız oyuncu veda ediyor! Yeni adresi belli oldu...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 65 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 27. haftada oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ile eşleşen sarı-kırmızılılar sezonu iki kupayla taçlandırmak istiyor. Öte yandan Galatasaray'da yıldız futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte başarılı oyuncunun yeni görevi...