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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da yıldız oyuncu veda ediyor! Yeni adresi belli oldu...
Giriş Tarihi: 07.03.2025 18:07 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 18:07

Son dakika haberi: Galatasaray'da yıldız oyuncu veda ediyor! Yeni adresi belli oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 65 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 27. haftada oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ile eşleşen sarı-kırmızılılar sezonu iki kupayla taçlandırmak istiyor. Öte yandan Galatasaray'da yıldız futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte başarılı oyuncunun yeni görevi...

Son dakika haberi: Galatasaray’da yıldız oyuncu veda ediyor! Yeni adresi belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da yıldız oyuncu veda ediyor! Yeni adresi belli oldu...

Okan Buruk ve öğrencileri, üst üste gelen puan kayıpları sonrası bu kez hata yapmak istemiyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da yıldız oyuncu veda ediyor! Yeni adresi belli oldu...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Fenerbahçe ile eşleşene sarı-kırmızılılar sezonu iki kupayla bitirmeyi hayal ediyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da yıldız oyuncu veda ediyor! Yeni adresi belli oldu...

Öte yandan Cimbom, yıldız oyuncusu ile vedalaşmaya hazırlanıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da yıldız oyuncu veda ediyor! Yeni adresi belli oldu...

FUTBOLA VEDA EDİYOR

Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Dries Mertens, kariyerinin sonlarına doğru yaklaşıyor.