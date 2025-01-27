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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da Yunus Akgün kararı verildi! Yıldız isim imzayı atıyor...
Giriş Tarihi: 27.01.2025 11:06 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:09

Son dakika haberi: Galatasaray'da Yunus Akgün kararı verildi! Yıldız isim imzayı atıyor...

Son dakika haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ligde sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kayıp yaşamayan Cimbom'da Yunus Akgün gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar, adı Avrupa devleriyle anılan 24 yaşındaki futbolcu için kararını verdi. İşte flaş haberin detayları…

Son dakika haberi: Galatasaray’da Yunus Akgün kararı verildi! Yıldız isim imzayı atıyor...

Süper Lig'in 21.haftasında sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da Yunus Akgün hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Yunus Akgün kararı verildi! Yıldız isim imzayı atıyor...

Sarı-kırmızılı takımda sezona harika bir başlangıç yaparak Avrupa ile ligde attığı gollerle dikkat çeken genç oyuncunun adı transferde Avrupa devleri ile anılmaya başlamıştı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da Yunus Akgün kararı verildi! Yıldız isim imzayı atıyor...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un da Yunus'un transferi için harekete geçtiği iddia ediliyordu.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Yunus Akgün kararı verildi! Yıldız isim imzayı atıyor...

Son haftalarda Yunus Akgün'ün sezona başladığı performansından uzak kalması endişe yaratmıştı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da Yunus Akgün kararı verildi! Yıldız isim imzayı atıyor...

Galatasaray'da 24 yaşındaki oyuncuya yönelik eleştirilere Teknik Direktör Okan Buruk ile yönetim kalkan oldu.

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