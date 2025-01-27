Giriş Tarihi: 27.01.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
11:09
Son dakika haberi: Galatasaray'da Yunus Akgün kararı verildi! Yıldız isim imzayı atıyor...
Son dakika haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ligde sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kayıp yaşamayan Cimbom'da Yunus Akgün gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılılar, adı Avrupa devleriyle anılan 24 yaşındaki futbolcu için kararını verdi. İşte flaş haberin detayları…