Giriş Tarihi: 25.02.2025 07:40
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
08:09
Son dakika haberi: Galatasaray'dan Mourinho'ya suç duyurusu! Maç sonrası açıklamaları olay oldu...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 golsüz tamamlandı. Şampiyonluk yarışı veren iki ezeli rakip puanları paylaştı. Buna karşın maç sonunda Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun yaptığı açıklamalar sonrası, Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Portekizli çalıştırıcı için suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. İşte flaş olayın detayları...