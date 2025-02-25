Son dakika haberi: Galatasaray’dan Mourinho’ya suç duyurusu! Maç sonrası açıklamaları olay oldu...

Portekizli hoca,"Biz çok iyiyiz, çok güçlüyüz, bunu göstermek istiyorlarsa o zaman her maç yabancı hakem isterler. Yabancı hakem olduğunda ne olduğunu gördük. UEFA'da eve döndüler, bize karşı evlerinde kaleye tek bir şut attılar. Kendi güçlerine inanıyorlarsa her maçta yabancı hakem isterler."