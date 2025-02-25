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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'dan Mourinho'ya suç duyurusu! Maç sonrası açıklamaları olay oldu...
Giriş Tarihi: 25.02.2025 07:40 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 08:09

Son dakika haberi: Galatasaray'dan Mourinho'ya suç duyurusu! Maç sonrası açıklamaları olay oldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 golsüz tamamlandı. Şampiyonluk yarışı veren iki ezeli rakip puanları paylaştı. Buna karşın maç sonunda Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun yaptığı açıklamalar sonrası, Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Portekizli çalıştırıcı için suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. İşte flaş olayın detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Mourinho’ya suç duyurusu! Maç sonrası açıklamaları olay oldu...

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş bir açıklama yaptı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Mourinho’ya suç duyurusu! Maç sonrası açıklamaları olay oldu...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 golsüz tamamlandı.

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Son dakika haberi: Galatasaray’dan Mourinho’ya suç duyurusu! Maç sonrası açıklamaları olay oldu...

Şampiyonluk yarışı veren iki ezeli rakip puanları paylaştı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Mourinho’ya suç duyurusu! Maç sonrası açıklamaları olay oldu...

Maç sonrası her iki teknik adam da sert açıklamalar yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourino, Galatasaray'a göndermede bulundu.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan Mourinho’ya suç duyurusu! Maç sonrası açıklamaları olay oldu...

Portekizli hoca,"Biz çok iyiyiz, çok güçlüyüz, bunu göstermek istiyorlarsa o zaman her maç yabancı hakem isterler. Yabancı hakem olduğunda ne olduğunu gördük. UEFA'da eve döndüler, bize karşı evlerinde kaleye tek bir şut attılar. Kendi güçlerine inanıyorlarsa her maçta yabancı hakem isterler."

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